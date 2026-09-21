Mirijevo i OFK Balkan slave vek fudbala: Stiže Crvena zvezda!

To je za Mozzart sport potvrdio i trener prvog tima Balkana, Aleksandar Vukmirović, rečima:”Fudbal u Mirijevu traje već čitav vek, a klub je opstao isključivo zahvaljujući lokalnoj zajednici koja je ne samo regrutni centar za igrački kadar koji stasava i fudbalski se formira kroz sve uzrasne kategorije našeg kluba, već i navijačka sredina koja ceni dobar fudbal u kraju. Posebno nam je drago to što je ostvarena izuzetno homogena veza naših navijača koji su često i navijači večitih sa klubom, tako da možemo da kažemo da smo mi u ovom trenutku tim koji spaja sve ono što prestonički fudbal nudi. Izuzetno mi je zadovoljstvo što ćemo u sredu ugostiti šampiona Srbije, i što će naš klub proslaviti vek postojanja na ovaj, vrlo atraktivan način”.

Povodom rođendana kluba osnovanog 1926. godine, razgovarali smo i sa predsednikom OFK Balkan, Nenadom Mladenovićem, koga pitamo koliki je značaj ovog datuma za njihovu fudbalsku sredinu?

“Ovakvi datumi su nemerljivi za svaki klub, pa tako i naš koji se suočava sa sudbinom svih manjih klubova, ne samo kroz borbu za rezultate, već i kroz organizacione izazove za napredak i opstanak na fudbalskoj mapi. Pre svega, zahvalio bih se upravi Crvene zvezde koja je prepoznala značaj našeg jubileja, što nije prvi put da se ovakvi momenti dešavaju u Mirijevu, budući da je Balkan recimo 1995. godine ugostio reprezentaciju SRJ, kada smo se preselili na naš sadašnji stadion, a kada su Plavi predvođeni legendarnim Slobodanom Santračem slavili minimalnu pobedu. Tih godina Balkan je postao i drugoligaš, igrali smo prijateljski i sa Partizanom, tako da slobodno možemo da kažemo da smo mali-veliki klub, koji ima čega da se seća, i koji ide dalje u drugi vek postojanja uz proverene kadrove, kao što je to naš predsednik skupštine Slavko Bjelobrk i koordinaror mlađih selekcija Slobodan Marković”.

Bitno je reći da se ovaj deo Zvezdare, za dolazak Crvene zvezde sprema već duže vreme, te da je u tom smislu kod navijača snažne emocije probudila i video poruka legende kluba iz Ljutice Bogdana, Darka Pančeva koji je pozvao navijače da posete ovaj revijalni meč rečima:"Drage mirijevske i ostale Delije, dođimo u velikom broju da podržimo našu Zvezdu i pokažemo svima da je Mirijevo jedan od najvećih zvezdaških krajeva. Takođe, dođimo da uveličamo proslavu stogodišnjice OFK Balkana, uz poruku svakom mirijevskom detetu da je prelep fudbalski put od Balkana do Ljutice Bogdana”!

Nakon poruke legende iz Barija 1991. godine, u premotavanju istorije Balkana, svakako značajan trenutak je sezona 1995/96. godina, kada su Šumari na prijateljskom meču savladali Partizan. Pod vođstvom dvojice trenera, Nikše Đujića u jesenjem i Miroslava Helca u prolećnom delu, ekipa je opravdala visoke ambicije, osvajanjem trećeg mesta u Srpskoj ligi Beograd, kada su se Mirijevci plasirali se u Drugu saveznu ligu SRJ. Sećanje na te dane, evocirali smo uz tadašnjeg kapitena Balkana, Miloša Đolovića.

“Bila je to sjajna sezona za Balkan. Sećam se tog poleta u klubu, i utakmica koje smo igrali bukvalno na baterije. Beogradski tereni su tih godina bili izuzetno konkurentni, igralo se bukvalno na kranpon, oštro uz velike tenzije sa tribina. U takvoj atmosferi Balkan je uz podršku navijača ostvario svoj san i plasirao se u drugoligaške vode što je bilo od velikog značaja za tu generaciju, kao i za mene koji sam u tom trenutku nosio kapitensku traku Balkana”, kaže za Mozzart Sport, Miloš Đolović, kapiten zlatne generacije Mirijevaca, a potonji trener čačanskog Borca, Budućnosti iz Dobanovaca i BSK Baćevca.

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Kada se podvlači crta ispod istorije kluba, može se reći da je današnji Balkan stasao sredinom pedesetih godina. Prepoznatljiv identitet formira upravo u to vreme, dok se ključni istorijski trenutak vezuje za početak 1958. godine. Pod vođstvom predsednika Miloša Nestorovića, na osnivačkoj sednici zvanično su usvojeni klupski grb i tradicionalna ljubičasta boja. Uspon kroz beogradske lige počeo je već u sezoni 1961/62. osvajanjem titule u Drugom „C” razredu, a uporedo sa sportskim uspesima, složnim radom uprave i lokalnog stanovništva, klub dobija i svoj dom — izgrađeni su sopstveni teren i prateći objekti u Ulici Milana Rakića.

Najveći procvat i zlatna era kluba vezuju se za 1990. godinu i dolazak Đoka Zelenbabe na čelo Balkana, kada započinje izgradnja modernog stadiona na kojem je prva utakmica odigrana 1993, a svečano otvaranje upriličeno 1995. godine već pomenutim spektakularnim mečom protiv reprezentacije SR Jugoslavije. U istom periodu pokrenuta je cenjena omladinska škola „Mitić – Bobek”, a već u sezoni 1995/96. ostvaren je istorijski plasman u Drugu saveznu ligu, nakon osvajanja trećeg mesta u Srpskoj ligi „Beograd”. Kroz decenije postojanja, klub je ostao istinski sportski simbol Mirijeva i rasadnik prvoligaških igrača, uvek praćen vatrenom podrškom svojih vernih navijača, Šumara koji u sredu dočekuju Crvenu zvezdu.