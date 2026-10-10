Gori kuća, zovi Bruna! Izvuče se bledi Arsenal, Lidsova bajka raspršena za deset minuta

Lids je bio sat vremena bolji od Arsenala, bledog i mlakog, apsolutno neprepoznatljivog, ali osim hajlajta, nema šta da pokaže iz severnog Londona gost jer je ostao bez ijednog boda. Vodili su, bili su bolji, ali na kraju je Arsenal slavio u meču šestog kola engleske Premijer lige – 2:1 (0:0). Nije bilo lako, nije bilo lepo, ali posle reprezentativne pauze, tri boda su tri boda i što se kaže u našem narodu, vozi dalje.

Kada je Mikelu Arteti potreban spasilac, samo se okrene, pogleda ka klupi i uoči Bruna Gimaraisa spremnog da utrči iste sekunde i izore teren. Forsira španski stručnjak Majlsa Luisa Skelija u startnih 11 umesto brazilskog reprezentativca, ima neku zamisao sa mladim engleskim fudbalerom, ali verovatno bi trebalo da razmotri opciju da Bruno igra od samog početka, kako ne bi bilo potrebe da kada gori kuća zove vatrogasca. Ovog puta je kao i protiv Sanderlenda morao da ulazi kada je kritično i da vadi kestenje iz vatre, što je i uradio pobedonosnim golom u svom stilu.

Da su navijači Arsenala znali da će biti ovakvo prvo poluvreme, poneli bi ćebence i jastuk, kako bi bez problema odremali jedno sat vremena do početka drugog dela igre. Podsetio je domaćin na neke ranije sezone kada je bio totalno bezidejan i nije znao kako da probije niski blok rivala, mada treba pohvaliti Danijela Farkea kako je postavio meč i kako mu je ekipa izgledala od prvog trenutka kada se lopta zakotrljala sa centra. Ne može da se kaže da aktuelni šampion Engleske apsolutno ništa nije uradio u prvom poluvremenu jer je imao nekoliko polu-prilika koje nisu bile ozbiljne, ali se može reći da su bili ofanzivno najlošiji do sada ove sezone u jednom poluvremenu. Računajući i debakl u prošlom kolu protiv Brajtona, gde su makar stvarali neke šanse iako ni tada nisu postigli pogodak. *****

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***** Jesu imali veći posed, više dodira u protivničkom kaznenom prostoru, sve uzalud jer su dve nule bile na semaforu kada se otišlo na odmor. Čak je Lids bio bolji i imao dve vrhunske šanse – jednu kada je Stah gađao u 25. minutu i pogodio saigrača i jednom kada je Gudmunson iskosa sa leve strane probao da savlada Raju udarcem u bliži ugao, što je Španac odbranio. Mnogo bolje i konkretnije prilike imao je Lids, više je odbrana Arsenala bila na mukama i golman domaćina, što je bio ozbiljan alarm za Artetu, koji je morao svašta da kaže igračima u svlačionici i da nešto promeni posle tmurnog prvog poluvremena.

Jedan podatak na startu drugog poluvremena bio je prosto neverovatan – za 50 minuta fudbala bilo je čak 12 ofsajda. Što se tiče šansi, prvu je imao Edegor kada je na sa ivice kaznenog na dodavanje Maduekea pokušao da oštrim udarcem smesti loptu u donji desni ugao, ali je to Traford lako skinuo. Baš je slabo gađao kapiten, živu mu je uhvatio bivši golman Mančester sitija... Odmah zatim je krenuo Lids da bombarduje i dva udarca su umalo završila u mreži. Prvo je Džastin gađao tik pored leve stative, a onda je i Raja morao da gurne loptu iznad prečke posle šuta Tanake, kojem je prethodila izgubljena lopta Rajsa. Sabijali su gosti šampiona, za pravi žamor na tribinama Emirata.

Isto što je radio i Brajton u prošlom kolu pre reprezentativne pauze, radio je i Lids, koji je izgledao kao da ima igrača više. Presing i samo presing. Nikako nije mogao Arsenal normalno kroz sredinu da iznese loptu, pa je u jednom trenutku takva utakmica bila da se zapitate ko je ovde šampion i drugi na tabeli. I kako to obično biva u fudbalu – stiže kazna i nagrada! Lids je poveo u 55. minutu posle vrhunske akcije. Dobio je Gudmunson loptu u prostor na levu stranu, pretrčao sve i ubacio jednu oštru loptu kroz peterac, gde je zaplivao Raja i Džastin ostao usamljen da je zakuca u praznu mrežu, pravo u gornji levi ugao.

Morao je Arsenal odmah napred i po brzo izjednačenje, do kog su uspeli da dođu posle sedam minuta. Noni Madueke dobio je dobru loptu na levu stranu, bio je možda i najbolji igrač Arsenala od početka utakmice, podigao je glavu i video Bena Vajta kako utrčava. Centrirao je na drugu stativu, odlično se izdigao desni bek i spustio loptu na peterac za Kalafjorija, koji natrčava i u 62. minutu zakucava loptu u mrežu za izjednačenje. Odmah zatim usledila je trostruka izmena, inače to je bilo spremno i pre gola, pošto su ušli Bruno Gimarais, Jurijan Timber i Viktor Đekereš umesto Luisa Skelija, Bena Vajta i Kaija Haverca.