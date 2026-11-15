Grci bez Kurbelisa protiv Srbije
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Vreme čitanja: 1min | ned. 15.11.26. | 17:38
Iskusni fudbaler se nije oporavio za meč sa Orlovima
Vezni igrač Asterasa Dimitros Kurbelis neće igrati protiv Srbije zbog povrede koju je doživeo pred utakmicu sa Holandijom. To je na današnjoj konferenciji za medije otkrio selektor Grčke Ivan Jovanović, koji je Kurbelisa uvrstio u startnih 11 za meč u Amsterdamu, ali je osetio nelagodnost pred samu utakmicu, pa je u tim upao Nektarios Triantis.
Kurbelis (33) je važan šraf u sistemu srpskog stručnjaka. Već dve godine je standardan u selekciji Grčke i uglavnom je bio starter. Do sada je upisao 58 nastupa za Helene i postigao četiri gola.
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Lekarski tim reprezentacije Grčke pokušao je da oporavi kapitena Asterasa za sutrašnji meč, ali bolovi koje je imao u mišićima nisu prošli.
Grčka će biti oslabljena njegovim izostankom, ali važnu stvar za Jovanovića predstavlja činjenica da se iz suspenzije vraćaju defanzivac Olimpijakosa Manolis Salijakas i vezista PAOK-a Hristos Zaferis.
Domaćin će sutra u Volosu juriti plasman u četvrtfinale Lige nacija, dok Orlovi igraju za poziciju u plej-autu, kako bi pokušali da sačuvaju mesto u A diviziji.