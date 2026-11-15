Grci bez Kurbelisa protiv Srbije

Vezni igrač Asterasa Dimitros Kurbelis neće igrati protiv Srbije zbog povrede koju je doživeo pred utakmicu sa Holandijom. To je na današnjoj konferenciji za medije otkrio selektor Grčke Ivan Jovanović, koji je Kurbelisa uvrstio u startnih 11 za meč u Amsterdamu, ali je osetio nelagodnost pred samu utakmicu, pa je u tim upao Nektarios Triantis.

Kurbelis (33) je važan šraf u sistemu srpskog stručnjaka. Već dve godine je standardan u selekciji Grčke i uglavnom je bio starter. Do sada je upisao 58 nastupa za Helene i postigao četiri gola.