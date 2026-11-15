Svemogući Krstović 2+2, Crna Gora u baražu za EURO 2028!

Podsetimo, nakon što žrebom budu određene kvalifikacione grupe za EURO 2028, direktan plasman na završni turnir će obezbediti 12 pobednika grupa i najboljih osam drugoplasiranih, plus dva od četiri domaćina (Engleska, Irska, Vels, Škotska) koji to ne uspeju kroz kvalifikacije.

U zavisnosti od rezultata domaćih selekcija u kvalifikacijama, kroz plej-of će biti podeljene još dve, tri ili četiri vize za plasman na završni turnir. Sve zavisi kako prođu ostrvske selekcije u kvalifikacijama, ali je realno da se Englezi direktno palsiraju. Možda i još neka od pomenutih reprezentacija čime se otvara više mesta kroz baraž.

Kako god se okrene, Crnogorcima ne gine plej-of u kojem će morati da pobede u dva meča (možda čak i samo u jednom) da bi se dokopali plasmana na kontinentalnu fudbalsku smotru. Budući da će 20 najjačih timova obezbediti direktan plasman kroz kvalifikacije, jasno je da u baražu ne bi trebalo da bude prejakih protivnika i nepremostivih prepreka. Crnogorci su kroz Ligu nacija odradili baš dobar posao i kupili sebi odličnu startnu poziciju za baraž, ako se ne plasiraju direktno kroz kvalifikacije, što je manje verovatan scenario.

Uspeli su to nakon dolaska Mirka Vučinića na selektorsku funkciju posle neuspešne epizode sa njegovim prethodnikom Robertom Prosinečkim. Stasala je nova generacija crnogorskih fudbalera poput Andrije Bulatovića (Lans, 19 godina), Vasilija Adžića (Sasuolo, 20), Milana Roganovića (Genk, 21), Viktora Đukanovića (Đer, 22), Andreja Đurića (Malme, 23), Milana Vukotića (Partizan, 24) i priključila se reprezentativcima koji su u najboljim godinama, poput Nikole Krstovića (Atalanta, 26), Milutina Osmajića (Đenova, 27), Balše Popovića (Olimpijakos, 26), Seada Hakšabanovića (Malme, 27), Stefana Lončara (Akron, 30), Marka Jankovića (Karabag, 31) i veteranima Stefanu Saviću, Stevanu Jovetiću, Marku Vešoviću, Adamu Marušiću…

Tako je Vučinić sklopio širok roster u kojem osim Krstovića praktično nema nezamenljivih igrača i svako ima alternativu. Na primer, Marko Vešović zbog povreda nije mogao da se odazove reprezentaciji u Ligi nacija, ali je mladi Roganović pokazao da može da se računa na njega, a tu poziciju je pokrivao i sveprisutni Bulatović, pred kojim je lepa budućnost. Sjajna forma napadača u Seriji A (Krstović, Osmajić i Adžić dali su 14 ligaških golova u dosadašnjem delu sezone!) crnogorskim „sokolovima“ je dala široku lepezu mogućnosti u ofanzivnoj liniji tima, dok je prisustvo iskusnog kapitena Savića u poslednjoj liniji učvrstilo bedem ispred Balše Popovića, golmana za kojim je Crna Gora godinama tragala.

Svesni važnosti situacije i istorijske šanse da se kroz Ligu nacija dokopaju baraža za EP, Crnogorci su dali gas od starta i nisu dizali nogu sa papučice do kraja. Upisali su pet pobeda i remi, dali 13 golova, a primili šest i zasluženo osvojili prvo mesto u C diviziji Lige nacija.

Ono što je posebno karakteristično za ovu generaciju „sokolova“ jeste bespoštedan karakter i borba do poslednje sekunde. Na startu protiv Kipra su okrenuli od 0:1 na 2:1 i pobedili golom u 86. minutu. U Jermeniji su pobedili 3:2 pogotkom debitanta Latkovića u 8. minutu, nakon što je domaćin dva puta stizao do izjednačenja. Protiv Letonije kod kuće su slavili 2:1 sa igračem manje pogotkom još jednog debitanta, Alekse Maraša, u nadoknadi vremena. Igrali su hrabro ceo ovaj ciklus, pokazali da umeju da se takmiče i nagrađeni su kada to možda igrom i nisu zaslužili. To može da im bude posebno bitan kvalitet kada dođe plej-of, gde nema šanse za popravni. Deluje da je Vučinić mentalno očvrsnuo ekipu koja je u prošlim kvalifikacijama izgubila 0:4 na Farskim Ostrvima.

Plasman u B diviziju Lige nacija je rezultatski uspeh, ali u perspektivi je plasman u baraž za EP još veći benefit. Ako bi Crna Gora kroz njega dočekala istorijski plasman na neki veliki turnir, bio bi to vetar u leđa da ceo tamošnji fudbal krene uzlaznom putanjom, jer je letos došao na istorijski minimum kada su klubovi poraženi u svakom meču evrokvalifikacija. Za državu sa malom populacijom i malim brojem klubova, eventualni milioni od plasmana na neko veliko takmičenje mogli bi da daju impuls Fudbalskom savezu da investira u infrastrukturu i struku, da Crnogorci postanu redovan konkurent za plasman na velike turnire. Od te svetle perspektive ih sada dele samo dva meča, zahvaljujući šansi koju su danas izborili na Kipru.

I to u velikom stilu. Iako je domaćin igrao za čast i izjednačio nakon vodećeg gola Osmajića, Vučinićev tim je ekspresno reagovao. Nikola Krstović je odigrao simultanku sa odbranom Kiprana i do kraja postigao dva gola, a bio je asistent i kod pogodaka Vukotića i Osmajića. Iako su Jovetić i Savić veća imena i simboli crnogorske selekcije, niko više nema dilemu da je Atalantin napadač lider i predvodnik ove nove generacije koja grabi ka istoriji.