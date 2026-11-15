Ivan Jovanović: Ne prihvatam ulogu favorita, Srbija nije zaslužila da bude bez bodova

Orlovi bi mogli do baraža čak i ako izgube (znaćemo računicu nakon rezultata Turaka i Čeha u nedelju uveče), Grcima možda ni pobeda ne bude dovoljna za plasman u četvrtfinale.

Sva tri prethodna međusobna okršaja ovih reprezentacija dobili su gosti, videćemo da li će taj trend moći da se nastavi. Prema trenutnom odnosu snaga, nije realno, ali Ivan Jovanović, selektor Grčke, ne želi ulogu favorita pred duel koji je na programu u ponedeljak od 20.45 časova.

“Ne bih prihvatio tu ulogu samo na osnovu toga što mi imamo osam bodova, a Srbija nema nijedan. Pre svega, Srbija nije zaslužila da bude na nuli. Osim jedne utakmice protiv Nemačke, u svim ostalim su imali svoje trenutke, svoje prilike. Srbija je iskusnija od nas kada su u pitanju ovakve utakmice, iza njih je nekoliko velikih takmičenja, što se za reprezentaciju Grčke u poslednje vreme ne može reći. Naša reprezentacija (Srbije prim.aut) je u tranzicionoj fazi, biće potrebno vremena. Ali, nije lako ni Veljku ni momcima, jer mi kao narod nismo previše strpljivi. Jesmo mi u nešto boljoj poziciji na tabeli, ali verujte da imamo veliko poštovanje prema Srbiji, jer i ona ima svoje ciljeve uoči sutrašnjeg duela i znamo koliko nas teška utakmica čeka”, istakao je Jovanović na pres konferenciji u Volosu.

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Iza Grka je košmarna utakmica, nije lako oporaviti se za samo dva, tri dana:

“Teško jeste ranjeni smo, niko se tome nije nadao, ali mi smo profesionalci i naučeni smo da ovakve stvari isprocesuiramo vrlo brzo i da osećanja ostavimo po strani, jer vremena naprosto - nemamo. Snaga jednog tima mora da bude veća kada prolazimo kroz teške, nego kroz lepe momente. Milsim da svi mi imamo ego, koji mora da proradi u ovakvim situacijama. Da pokažemo zašto smo ovde, da sve ono pre, kada smo možda i prvazišli sebe, nije bilo slučajno. Možda sutra ne zavisi sve od nas, čekaćemo rezultat duela Nemačke i Holandije, ali želimo da se plasiramo u četvrtfinale“.