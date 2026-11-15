Ko hoće u Evroligu – plaća 85.000.000 evra; NBA nije potreban za uspeh

To što NBA radi na novom projektu, ne znači da će se Evroliga zaustaviti i čekati da se to prvo reši. Naprotiv, ima jasan plan koji ne zavisi od pomoći američke lige. "U Komu smo od vlasnika dobili veoma jasne smernice - ne zaustavljamo se. Evroliga ima sopstveni plan. Nije joj potrebna NBA da bi uspela. Plan koji imamo veoma je uspešan i preći ćemo na franšizni sistem. Nećemo odustati od toga jer su takve instrukcije stigle od vlasnika. Nastavljamo dalje" .

Bueno je otkrio da Evroliga nije imala zvanične razgovore sa NBA ligom o mogućem partnerstvu, iako su predstavnici američkog takmičenja stupili u kontakt sa pojedinim klubovima. "Koliko čujem, a to znam jer mi klubovi govore, od sastanka u Komu nismo imali nikakve zvanične razgovore sa NBA ligom. Naravno, imam određene kontakte. Mogu da pošaljem nekoliko poruka na WhatsAppu, ali nije bilo zvaničnih sastanaka, ponuda niti predloga ugovora. Ništa se nije dogodilo. Znam da je NBA, s druge strane, kontaktirala klubove i raspitivala se da li bi prešli kod njih, uključujući i potencijalne franšize. To mi se ne dopada i žao mi je što se takve stvari dešavaju. Međutim, klubovi su jedinstveni. Rekli su mi: Otvoreni smo za NBA, ali isključivo kroz Evroligu".

Zato mu je odgovorio Ćus Bueno na tu temu. "Dobro poznajem Marka, pa sam bio prilično zbunjen kada sam to čuo, jer znam da ima veoma međunarodno iskustvo i da je boravio na mnogo različitih mesta. Mogu da mu kažem da svoju ćerku vodim na baš svaku utakmicu Evrolige. Ima 14 godina. Ne postoji nijedno mesto u Evrokupu ili Evroligi na kojem deca ne bi trebalo da se osećaju bezbedno. Zbog toga mislim da njegova izjava nije bila baš najsrećnije formulisana. Incidenti mogu da se dogode, kao što se dešavaju u La Ligi, Premijer ligi, NBA ili NFL. Svi gledamo snimke na TikToku na kojima neko izgubi kontrolu. Međutim, reći da nije bezbedno, po mom mišljenju, veoma je ozbiljna tvrdnja" , rekao je izvršni direktor Evrolige.

Osvrnuo se i na informacije o šest novih stalnih franšiza koje bi trebalo da se priključe takmičenju 2027. godine, uz još četiri kluba koja bi dobila trogodišnje licence.

"Sve informacije koje su procurile u javnost, kao i imena klubova, manje-više su tačni. Obavili smo detaljnu analizu i znamo koji timovi već sada mogu da budu spremni, odnosno koji ispunjavaju uslove na sportskom, finansijskom i organizacionom planu, kada je reč o dvoranama i mnogim drugim stvarima. a početak, želim da kažem da mi se svih 15 klubova dopada. Nažalost, neće svi moći da budu deo takmičenja. Ipak, u Evroligi želimo da pomognemo svima kako bi u nekom trenutku, na ovaj ili onaj način, mogli da postanu deo projekta. Želimo da budemo otvoreni za sve i da okupimo čitavu košarkašku zajednicu. Ako govorimo o šest klubova koji se pominju, u redu, kako možemo da pomognemo ostalima? A ako neko od tih šest ne bude deo projekta, kako možemo da pomognemo i njemu? To je ideja".

Bilo je priča i oko finansijskog stanja nekih od klubova.

"Na primer, ima timova koji nisu spremni danas jer se promenila vlast, a oni su se oslanjali na taj novac. To stvara veoma nesigurnu situaciju, pa može li da se plati... Ali oni su važni za nas, pa gledamo kako mogu da prođu kroz taj put. Možda sada nije pravi trenutak da postanu franšize, ali kažemo im: ‘Ne brinite, pomoći ćemo vam, ostanite uz nas i pričaćemo kada budete spremni".

Pitao ga je Aris Barkas tokom intervjua da li se to odnosi i na srpske timove.

"Sva ta imena su u opticaju... Znamo koji timovi mogu već danas da se priključe jer mogu da konkurišu sportski, finansijski, s aspekta dvorane… Ne mogu svih 15 da dobiju franšizu".

Potvrdio je i koliko će klubovi morati da izdvoje kako bi postali franšize Evrolige, što je uporedio sa NBA Evropom.

"Naše brojke su potpuno jasne. Vrednost ove kompanije iznosi 1,5 milijardi evra. Vrednost udela koje poseduju postojeći klubovi kreće se između 80 i 85 miliona evra. Ako želite da postanete deo Evrolige, morate da platite između 80 i 85 miliona evra. Sve je veoma jasno, transparentno i jednostavno. Sa druge strane, ako tražite da opravdate vrednost od 500 miliona ili milijardu evra, morate da imate određene rezultate iza sebe koji će pokazati na osnovu čega tražite toliki novac i kako planirate da opravdate tu cifru. Nemam pristup podacima NBA lige, niti razumem njihove brojke jer ih nisam video. Zbog toga ne mogu da kažem da li su ispravne ili ne. Međutim, jasno je da morate da pružite mnogo dokaza ako tražite toliko novca", zaključio je.