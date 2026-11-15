Barsa dala dva miliona za njega, ali minute na kašičicu: Čekam strpljivo svoju šansu

Činjenica da već mesecima greje klupu Katalonaca i da će se to, po svemu sudeći, nastaviti i u ostatku sezone, ne zabrinjava iskusnog hrvatskog golmana. On ima svoj cilj i ne odstupa od njega.

"Ja sam momak iz Zadra, igram za Barselonu i zaista sam veoma ponosan na to. Već sam imao priliku da branim za tako veliki klub. Treniram, čekam svoju šansu i dobro se osećam", izjavio je Livaković, koji će večeras 85. put nastupiti za nacionalnu selekciju u duelu Lige nacija protiv Češke u Osijeku.

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To što nema minute u dresu Barse, ne znači i da ne napreduje, s obzirom da na treninzima ima tu privilegiju i priliku da zaustavlja (ili makar pokušava to da učini) udarce Lamina Jamala, Rafinje, Rodrija i ostalih velemajstora svetskog fudbala.

"Treninzi u Barseloni su zaista veoma naporni, jer govorimo o najboljim fudbalerima na svetu. Idealno bi bilo kada bih branio na svakoj utakmici, ali strpljivo čekam svoju priliku", poručio je on.

Očekuje se da će se Livaković ponovo naći među stativama Barselone sredinom decembra, u utakmici šesnaestine finala Kupa kralja, kada bi Flik trebalo da odmori Garsiju.