Barsa dala dva miliona za njega, ali minute na kašičicu: Čekam strpljivo svoju šansu
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 17:21
Golman Vatrenih nikako da stane među stative u konkurenciji Đoana Garsije i Vojćeha Ščesnog. Od početka sezone zabeležio samo jedan jedini nastup
Znao je Dominik Livaković da su u Barseloni mesta numerisana kada je reč o golmanskoj poziciji i da Hansi Flik već na raspologanju ima Đoana Garsiju i Vojćeha Ščesnog. To hrvatskog golmana, ipak, nije odvratilo od želje da se poslednjih dana letnjeg prelaznog roka iz Fenerbahčea preseli na Kamp Nou i potpiše četvorogodišnji ugovor sa evropskim gigantom.
Barsa je Feneru platila dva miliona evra fiksnog obeštećenja za 31-godišnjeg čuvara mreže, ali od početka sezone do danas Livaković je dobio šansu na jednoj, jedinoj utakmici - u pobedi nad Seviljom (3:1) u La Ligi 19. septembra, i to zbog povrede Đoana Garsije.
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Činjenica da već mesecima greje klupu Katalonaca i da će se to, po svemu sudeći, nastaviti i u ostatku sezone, ne zabrinjava iskusnog hrvatskog golmana. On ima svoj cilj i ne odstupa od njega.
"Ja sam momak iz Zadra, igram za Barselonu i zaista sam veoma ponosan na to. Već sam imao priliku da branim za tako veliki klub. Treniram, čekam svoju šansu i dobro se osećam", izjavio je Livaković, koji će večeras 85. put nastupiti za nacionalnu selekciju u duelu Lige nacija protiv Češke u Osijeku.
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To što nema minute u dresu Barse, ne znači i da ne napreduje, s obzirom da na treninzima ima tu privilegiju i priliku da zaustavlja (ili makar pokušava to da učini) udarce Lamina Jamala, Rafinje, Rodrija i ostalih velemajstora svetskog fudbala.
"Treninzi u Barseloni su zaista veoma naporni, jer govorimo o najboljim fudbalerima na svetu. Idealno bi bilo kada bih branio na svakoj utakmici, ali strpljivo čekam svoju priliku", poručio je on.
Očekuje se da će se Livaković ponovo naći među stativama Barselone sredinom decembra, u utakmici šesnaestine finala Kupa kralja, kada bi Flik trebalo da odmori Garsiju.
Upitan za Livakovićevu sudbinu u Barseloni, trener "šahovničara" Slaven Bilić izrazio je želju da ga vidi češće u postavi Blaugrane.
"Voleli bismo da Livaković redovno brani za Barselonu. On je veoma dobar golman", rekao je Bilić i podržao svoju "jedinicu".