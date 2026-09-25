Grci likuju: Srbi su oduvek bili talentovaniji i lucidniji, sad traže izgovore

Dešavanja u Beogradu inspirisala su jednog od novinara grčke agencije SDNA da napiše sjajnu kolumnu, o tome gde je Srbija kao reprezentacija bila, a gde je danas. I moramo da priznamo da je kolega iz Atine Sotiris Milios bio u pravu.

„Uvek su bili bolji. Bolji tehničari. Bolji s loptom. Atletičniji. Uigraniji. Oštroumniji. Sa višom klasom. Veći pobednici. Ne samo u fudbalu. Svuda! Svuda i uvek. Imali su više talenata od nas. I bolje su ih razvijali. I gde god bi se našli, oni bi nam to pokazali. Oni su nas naučili kako se igraju ekipni sportovi. Ne samo kao treneri, već i kao igrači. Osamdesetih i devedesetih godina, bilo koji Jugosloven iz bilo kog jugoslovenskog kluba, pravio bi razliku u Grčkoj. Došlo je vreme da se uloge zamene. Sad smo mi ti koji su bolji tehničari, bolji s loptom, atletičniji, uigraniji“, stoji u kolumni na SDNA.

Dobro je kolega iz Grčke skenirao situaciju na terenu, i naznačio da bi utisak večeri bio identičan i da je Srbija pobedila.

„Srbi su postali kao mi, ekipa koja traži izgovore. Oni su iz rezerve izvukli „starce“ poput Tadića, Kostića i Gudelja, koji igraju herojski, sa požrtvovanjem i strašću, ne bi li ukrali rezultat“.

U tekstu se podvlači da je gol Andrije Živkovića u uvodu meča nešto najbolje što je moglo da se desi selekciji Ivana Jovanovića.

„Taj gol nas je probudio. Naljutio. Primorao nas da napadamo i improvizujemo. Selekcija Grčke je u prvom poluvremenu imala posed od 71 posto, završila je meč sa 25 udaraca na gol, od toga 16 unutar šesnаesterca. 'Herojski' Srbi su završili duel sa sedam izblokiranih udaraca, kao da igraju odbojku. Prvi svakom grčkom pokušaju stvorila bi se šuma nogu. Ono što bi prošlo završilo bi u rukama sigurnog Vanje Milinkovića Savića. Golovi u drugom poluvremenu stigli su kao nagrada za opredeljenje. I da je bilo 2:1 za Srbiju, to ništa ne bi promenilo. Reprezentacija Grčke je sjajna družina koja tek nadolazi“.