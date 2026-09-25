Kako bez Džeka posle 19 godina?

To neće biti jednostavno. I to znaju ptice na grani. Ne može se preko noći nadomestiti 73 gola i skoro 20 godina iskustva. Ali upravo zato je Varšava važan test. Ne zato što se od novih igrača očekuje da budu novi Džeko , već zato što treba pokazati da reprezentacija može imati drugačiji identitet.

Sada njega nema. Ali nema ni prostora za žaljenje. Barbarez će morati da pronađe rešenja koja će reprezentaciju postepeno udaljiti od ideje da je Džeko bio početak i kraj svega. U napadu su tu Ermedin Demirović , Jovo Lukić , Samed Baždar i Haris Tabaković , igrači različitih karakteristika, ali sa zajedničkim zadatkom – da preuzmu deo odgovornosti koja je godinama bila rezervisana za Dijamanta.

Od debija 2007. godine do danas sakupio je 151 nastup i postigao 73 gola, a bio je jedan od ključnih igrača u istorijskom plasmanu BiH na Mundijal 2014. godine, kao i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Mundijal je, bez obzira na poslednji rezultat, doneo novu veru u reprezentaciju i generaciju koja je u prethodnom periodu rasla iz utakmice u utakmicu. A onda – veliki rez. Edin Džeko je odlučio da kaže zbogom reprezentativnom fudbalu. Kapiten, najbolji strelac i rekorder po broju nastupa za BiH oprostiće se od dresa Zmajeva 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, pa ga neće biti u sastavu za prve dve utakmice Lige nacija, protiv Poljske i Rumunije. I upravo će taj detalj biti jedna od najvećih priča utakmice u Varšavi. Teško je pronaći igrača koji je toliko dugo bio sinonim za reprezentaciju jedne zemlje kao što je Džeko za Bosnu i Hercegovinu.

Bosna i Hercegovina otvara novi ciklus utakmicom protiv Poljske, a okolnosti su daleko drugačije nego što su bile pre samo nekoliko meseci. Letos su Zmajevi ispisali novu, najlepšu stranicu istorije. Drugi put su izborili plasman na Svetsko prvenstvo, prošli grupnu fazu i stigli do nokaut runde, gde su zaustavljeni od Sjedinjenih Američkih Država.

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Barbarez je za četiri utakmice Lige nacija pozvao 24 igrača, a na spisku se našlo i nekoliko novih imena. Prvi put su među seniorima Salko Hamzić, Zinedin Smajlović i Kenan Busuladžić, dok se u reprezentaciju vratio Nail Omerović. Ajdin Hasić je na listi pretpoziva. Posebno će biti zanimljivo videti koliko će Barbarez verovati mladim igračima. Hamzić je jedan od golmana koji predstavljaju budućnost reprezentacije, Smajlović je novo rešenje u defanzivnoj liniji, dok Busuladžić donosi dodatnu opciju u veznom redu.

20.45: (1,45) Švedska (4,85) Rumunija (6,60)

Na aktuelnom spisku nema nekoliko igrača koji su bili deo reprezentacije na Mundijalu. U odnosu na sastav koji je Barbarez imao u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, nema Osmana Hadžikića, Nidala Čelika, Dženisa Burnića i Amira Hadžiahmetovića. Povređen je i Amar Dedić, a otpao je i Nikola Vasilj, te je umesto njega upao Borčev Mladen Jurkas.

Upravo je Barbarez nakon objave spiska naglasio da se stručni štab prilikom izbora suočavao sa različitim problemima: neki igrači su povređeni, neki nisu imali dovoljnu minutažu, a pojedini su nedavno promenili klub. Zato će četiri utakmice koje slede biti više od običnog ciklusa Lige nacija. One će biti i svojevrsni nastavak selekcije.

Ipak, nije ovo reprezentacija koja kreće od nule. Posebno će oči biti uprte u Alajbegovića i Bajraktarevića, ali i u Ermina Mahmića, igrača koji je već pokazao da može biti zanimljivo rešenje u narednim godinama.

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Drugim rečima, Barbarez nije izgubio celu ekipu sa Mundijala. Izgubio je njenog najvećeg lidera. To nije isto. Jer dolaze neki novi klinci. U svakom slučaju, cilj ostaje isti – nastaviti gde se stalo na Svetskom prvenstvu.

"To su tri protivnika, četiri utakmice u 11 dana, tako to gledamo. Dve utakmice su u gostima na početku, na otvaranju je teško. Pogotovo otvaranje Lige nacija. Mislim da smo pokazali u mom mandatu da u gostima vladamo materijom, da smo tu kada treba da budemo. Svi igrači su spremni, željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima i to me čini zadovoljnim. Imamo ambicije jer su nam apetiti skočili nakon Svetskog prvenstva. Ući ćemo hrabro, respektujemo protivnika, ali gledamo svoje šanse. O menjanju igrača, kalkulisanju, nismo nikad srećni s tim. Idemo u punom sastavu i videćemo posle u kojim ćemo sastavima igrati druge utakmice. Ali svaka utakmica pre će odrediti koji sastav će biti u narednoj", istakao je Barbarez te se dotakao protivnika.

"Poljake vidim kao nas pred Ligu nacija i kvalifikacije za SP. Kada ne uspeš da budeš na nekom turniru, onda uvek imaš motivaciju da naredne utakmice budu dobre, da digneš atmosferu i da iskoristiš taj momenat dokazivanja sa novim momcima. Mi smo to iskoristili. Liga nacija nam daje mogućnost da budemo u boljoj grupi pred žreb za kvalifikacije za EURO. Stvarno imam ogroman respekt za sve tri reprezentacije s kojima ćemo sad igrati".

Na drugoj strani čeka selekcija koja takođe ima svoje račune za naplatiti. Poljska nije izborila plasman na Svetsko prvenstvo, a selektor Jan Urban pokušava da kroz Ligu nacija pokrene novu priču. Za četiri utakmice u septembru i oktobru pozvao je 27 igrača, među kojima je i Robert Levandovski.

Dakle, dok BiH u novu priču ulazi nakon nastupa na Mundijalu, Poljska u nju ulazi nakon što je Mundijal gledala sa strane. I upravo zato će motiv biti veliki na obe strane.

Poljaci imaju domaći teren, iskustvo i jednog od najboljih napadača svoje generacije. Levandovski je i dalje prvo ime ekipe i najveća opasnost po gol Zmajeva. Problema, međutim, ima i domaćin. Golmanska pozicija pretrpela je udarac jer je zbog povrede otpao Bartlomiej Dragovski, a ranije je van konkurencije bio i Kamil Grabara. Na spisak je naknadno pozvan Slavomir Abramovič.

Prema poslednjim najavama iz Poljske, Urban bi protiv BiH mogao izvesti tim sa Marčinom Bulkom na golu, dok bi u veznom redu trebalo da budu Pjotr Zjelinski, Bartoš Sliš i Sebastijan Šimanski, a napad bi predvodio Levandovski.

LIGA NACIJA (B DIVIZIJA) – 1. KOLO

Petak

GRUPA 2

18.00: (1,85) Gruzija (3,55) Severna Irska (4,50) MR

20.45: (2,30) Mađarska (3,35) Ukrajina (3,20) MR

GRUPA 4

20.45: (1,67) Poljska (4,00) Bosna i Hercegovina (5,25) MR

20.45: (1,45) Švedska (4,85) Rumunija (6,60)

GRUPA 1

Subota

15.00: (2,50) Slovenija (3,15) Škotska (2,75)

20.45: (7,75) Makedonija (4,40) Švajcarska (1,38)

***kvote su podložne promenama

Četvrtak

GRUPA 3

Austrija - Izrael 3:1 (1:0)

/Šmid 43pen, Emvene 90, Kalajdžić 90+3 - Abu Farki 55/

Takozvano Kosovo - Republika Irska 1:0 (0:0)

/Murići 83/