Novi pokušaj Italije i Belgije da dostignu zvezde

Italiju je Mančini ostavio na devetom mestu na FIFA rang listi, a ona je u međuvremenu skliznula na 15. poziciju. U prethodne tri godine je promenila tri selektora, Lučano Spaleti je vodio 24 meča, Đenaro Gatuzo osam utakmica, a Silvio Baldini kao vršilac dužnosti dve. Dok se Mančini baškario u Saudijskoj Arabiji i Kataru odigrana su tri turnira, Azuri su bili 14. na Evropskom prvenstvu, u Ligi nacija su eliminisani u četvrtfinalu, a na Mundijal se nisu kvalifikovali.

20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20) - MR

Zato, sada je Italiji veoma važan meč sa Belgijom. Ne toliko zbog takmičenja – svakako im nije primaran cilj osvajanje Lige nacija koliko dobar rezultat na Evropskom prvenstvu – već zbog toga da vrate veru navijača u ovu ekipu. Možda Italija više nema tim koji spada u najjače na svetu, ali nije baš ni ekipa od koje bismo trebalo da očekujemo da ispadne u B diviziju, iako je tako izgledala na terenu u poslednjih nekoliko godina.

Predviđen tim Italije (4-3-3): Donaruma - Di Lorenco (Kajode), Mančini, Kopola Kalafjori - Barela, Romano, Tonali - Zaniolo, Raspadori, Espozito.

Priznao je iskusni trener da se mnogo toga promenilo otkad je poslednji put bio tu.

“Osećaj je pozitivan, Olimpiko nas je uvek dobro dočekivao. Moraćemo da budemo dobri da bismo i sada imali publiku na našoj strani. Naš cilj je da dođemo do finala, što prošli put nisam uspeo da izborim. Grupa je jaka, neće biti lako proći je, ali probaćemo. Želimo da igramo odmah dobro, ali neće biti lako jer smo imali dva dana da se pripremimo za meč. Tako je sa svim reprezentacijama, morate brzo da se spremite”, rekao je Mančini.

Sada će protiv sebe za rivala na belgijskoj klupi imati debitanta Marka van Bomela. Biće to zanimljiv eksperiment Crvenih đavola, koji su za selektora odabrali Holanđanina čiji najveći uspeh u trenerskoj karijeri je bilo osvajanje duple krune sa Antverpenom.