Novi pokušaj Italije i Belgije da dostignu zvezde
Vreme čitanja: 4min | pet. 25.09.26. | 10:38
Azuri i Crveni đavoli sa novim selektorima Robertom Mančinijem i Markom van Bomelom dočekuju susret 1. kola A divizije Lige nacija u Rimu (petak, 20.45)
Kad drugačije ne možeš napred – ti se vrati unazad pa probaj iz početka. Tako razmišljaju u Fudbalskom savezu Italije, koji su posle debakla u kvalifikacijama za Mundijal vratili poslednjeg uspešnog selektora Roberta Mančinija. Čovek koji je Azurima doneo 2021. godine zlato na Evropskom prvenstvu, a potom i bronzu u Ligi nacija, ovog petka se nalazi na novom početku. Drugi debi na klupi reprezentacije Italije imaće od 20.45 časova na Olimpiku u Rimu protiv Belgije, u 1. kolu A divizije Lige nacija.
Prethodni put je Mančini vodio Italiju 18. juna 2023. godine protiv Holandije u meču za bronzu. Tri godine kasnije od tog pobedničkog tima očekuje se da protiv Belgije izvede samo dvojicu startera (Đanluiđi Donaruma i Đankomo Raspadori), te još dvojicu igrača koji su ušli sa klupe (Nikolo Barela i Nikolo Zaniolo). Ostalo su sve neki novi igrači.
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Italiju je Mančini ostavio na devetom mestu na FIFA rang listi, a ona je u međuvremenu skliznula na 15. poziciju. U prethodne tri godine je promenila tri selektora, Lučano Spaleti je vodio 24 meča, Đenaro Gatuzo osam utakmica, a Silvio Baldini kao vršilac dužnosti dve. Dok se Mančini baškario u Saudijskoj Arabiji i Kataru odigrana su tri turnira, Azuri su bili 14. na Evropskom prvenstvu, u Ligi nacija su eliminisani u četvrtfinalu, a na Mundijal se nisu kvalifikovali.
20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20) - MR
Zato, sada je Italiji veoma važan meč sa Belgijom. Ne toliko zbog takmičenja – svakako im nije primaran cilj osvajanje Lige nacija koliko dobar rezultat na Evropskom prvenstvu – već zbog toga da vrate veru navijača u ovu ekipu. Možda Italija više nema tim koji spada u najjače na svetu, ali nije baš ni ekipa od koje bismo trebalo da očekujemo da ispadne u B diviziju, iako je tako izgledala na terenu u poslednjih nekoliko godina.
Predviđen tim Italije (4-3-3): Donaruma - Di Lorenco (Kajode), Mančini, Kopola Kalafjori - Barela, Romano, Tonali - Zaniolo, Raspadori, Espozito.
Priznao je iskusni trener da se mnogo toga promenilo otkad je poslednji put bio tu.
“Osećaj je pozitivan, Olimpiko nas je uvek dobro dočekivao. Moraćemo da budemo dobri da bismo i sada imali publiku na našoj strani. Naš cilj je da dođemo do finala, što prošli put nisam uspeo da izborim. Grupa je jaka, neće biti lako proći je, ali probaćemo. Želimo da igramo odmah dobro, ali neće biti lako jer smo imali dva dana da se pripremimo za meč. Tako je sa svim reprezentacijama, morate brzo da se spremite”, rekao je Mančini.
Sada će protiv sebe za rivala na belgijskoj klupi imati debitanta Marka van Bomela. Biće to zanimljiv eksperiment Crvenih đavola, koji su za selektora odabrali Holanđanina čiji najveći uspeh u trenerskoj karijeri je bilo osvajanje duple krune sa Antverpenom.
Belgijanci su letos na Mundijalu stigli do četvrtfinala, gde ih je zaustavila Španija, dok su na Evropskom prvenstvu pre toga izgubili u osmini finala od Francuske. Generalno su kvalitetna ekipa, iako su Kevin de Brujne i Romelu Lukaku daleko od prajma, ali nešto im nedostaje da se bore za medalje.
Više Belgija nema igrače koji igraju bitne uloge u najjačim svetskim klubovima. Romeo Lavija i Mike Penders su rezerve u Čelsiju, a 21-godišnji Mika Godsts tek treba da se izbori za bitnu ulogu u aktuelnom prvaku Evrope Pari Sen Žermenu. S tim da sada zbog povrede na spisku nema Žeremija Dokua (Mančester Siti). U velikom klubu su još golman Sane Lamens i vezista Juri Tilemans, s tim da njihov Mančester Junajted trenutno ne spada u evropski krem. Ostatak tima su im igrači iz Klub Briža, Milana, Benfike, Napolija, Liona, Fenerbahčea, Bešiktaša, Glazgov Rendžersa... Daleko od toga da su to loši igrači, ali oni bi da se porede sa Španijom, Francuskom, Engleskom...
Da bi došli do tog nivoa Van Bomel mora da pronađe neki zasad neotkriveni X faktor. U procesu su smene generacije, Lois Openda, Godts i Šarl de Ketelare bi trebalo da polako preuzmu ključeve tima od De Brujnea, Tilemansa i Lukakua. I baš za to će Holanđanin probati da iskoristi ovu Ligu nacija.
Dakle, i Italija i Belgija su na nekom novom početku. Traže što bezbolniji put do zvezda. Zbog toga će biti zanimljivo odgledati utakmicu večeras na Olimpiku, da vidimo ko im je bliži.
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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
GRUPA 1
20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20) MR
20.45: (7,85) Turska (5,50) Francuska (1,37)
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
***kvote su podložne promenama
Četvrtak
GRUPA 2
Srbija - Grčka 1:2 (1:0)
/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/
Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)
/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/
GRUPA 4
Norveška - Danska 3:2 (2:1)
/Bob 14, Haland 18, 74 - Damsgor 25, Hojlund 60/
Portugalija - Vels 1:0 (1:0)
/Žoao Feliks 22/