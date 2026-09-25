Zvezda nesigurna kad se lomilo, ali polako

Spetljali su se svi u crveno-belom. Imali su aktivan rezultat i solidnu šansu da započnu sezonu pobedom (koja bi upravo kupila neophodno strpljenje za Navara), međutim izgledali su nesigurno, bilo je grešaka i jedan kvalitetan tim kakav je Žalgiris je to iskoristio i ukrao pobedu na vrelom gostovanju.

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Zvezda je u četvrtoj deonici uhvatila dobar ritam i igrala kako Navaro želi - agresivno, brzo i sa prostim rešenjima. Izgledala je igra crveno-belih dobro, a onda je Semi Odželej uz faul ubacio zicer za 72:72 i potpuni delirijum u dvorani. Tad kreće pad.

Snažni krilni centar je promašio dodatno slobodno bacanje, potom je Zvezda propustila još dve šanse da povede jer je pokušaj Tajsona Kartera bio izblokiran, dok je Džordan Nvora promašio polaganje van balansa.

Odmah je to kaznio Najdžel Vilijams Gos trojkom, dok je na drugoj strani Karter promašio sa distance, a posle toga je Sterling Braun izblokirao pokušaj Nika Vajlera Beba. Žalgiris je dolazio do poena isključivo sa linije penala, dva je dao Karsen Edvards, a jedno Azulas Tubelis za +5 na minut i po do kraja.

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Moneke je uspeo da vrati domaćina na posed zaostatka, onda i da udari rampu Vilijamsu Gosu i njom otvori kontranapad. Išao je Nvora jedan na jedan sa Edvardsom i baš tada se videla nesigurnost. Malo je usporio Amerikanac, kao da nije znao da li da završava (što Navaro preferira) ili uspori i odigra ceo napad.

Odlučio se da završava, no Edvards mu je izbio loptu, Braun se bacio za nju i ona je opet bila u Edvardsovim rukama. Amerikanac, koji je do četvrte deonice bio drugi najgori igrač na parketu, se pitao za sve u finišu i polaganjem na drugi obruč preko dva čuvara vratio Žalgirisu pet poena prednosti i naterao je Navara da traži tajm-aut.

Posle minuta odmora, na terenu se stvorio Džonatan Motli. Već znate, imao je ukupan indeks -13, a katastrofalnu partiju potvrdio je četvrtim faulom u napadu, petim ukupno, dok je ujedno i ugasio sve Zvezdine nade da može da pobedi.