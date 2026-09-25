Zvezda nesigurna kad se lomilo, ali polako

Vreme čitanja: 3min | pet. 25.09.26. | 10:29
Iako strpljenje nije jača strana crveno-bele publike, Navara valja sačekati i pustiti ga da radi, a ekipi dati prostor da se razvije
Teško je raditi u Crvenoj zvezdi, to je u četvrtak uveče po prvi put osetio Ibon Navaro, novi trener crveno-belih za čiji sistem je potrebno vreme, preciznije strpljenje. A upravo strpljenje nije jača strana pristalica crveno-belih.
Kratko i jasno, ovu ekipu treba sačekati i dati joj prostor da se razvije. Odnosno da Navaro svoju ideju kako košarka treba da se igra prebaci na igrače, da je oni prihvate i krenu da je sprovode u delo. Iako je u globalu bilo dobrih stvari u porazu od Žalgirisa (77:83), za poslednja tri-četiri minuta to ne može da se kaže.
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Spetljali su se svi u crveno-belom. Imali su aktivan rezultat i solidnu šansu da započnu sezonu pobedom (koja bi upravo kupila neophodno strpljenje za Navara), međutim izgledali su nesigurno, bilo je grešaka i jedan kvalitetan tim kakav je Žalgiris je to iskoristio i ukrao pobedu na vrelom gostovanju.
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Zvezda je u četvrtoj deonici uhvatila dobar ritam i igrala kako Navaro želi - agresivno, brzo i sa prostim rešenjima. Izgledala je igra crveno-belih dobro, a onda je Semi Odželej uz faul ubacio zicer za 72:72 i potpuni delirijum u dvorani. Tad kreće pad.
Snažni krilni centar je promašio dodatno slobodno bacanje, potom je Zvezda propustila još dve šanse da povede jer je pokušaj Tajsona Kartera bio izblokiran, dok je Džordan Nvora promašio polaganje van balansa.
Odmah je to kaznio Najdžel Vilijams Gos trojkom, dok je na drugoj strani Karter promašio sa distance, a posle toga je Sterling Braun izblokirao pokušaj Nika Vajlera Beba. Žalgiris je dolazio do poena isključivo sa linije penala, dva je dao Karsen Edvards, a jedno Azulas Tubelis za +5 na minut i po do kraja.
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
Moneke je uspeo da vrati domaćina na posed zaostatka, onda i da udari rampu Vilijamsu Gosu i njom otvori kontranapad. Išao je Nvora jedan na jedan sa Edvardsom i baš tada se videla nesigurnost. Malo je usporio Amerikanac, kao da nije znao da li da završava (što Navaro preferira) ili uspori i odigra ceo napad.
Odlučio se da završava, no Edvards mu je izbio loptu, Braun se bacio za nju i ona je opet bila u Edvardsovim rukama. Amerikanac, koji je do četvrte deonice bio drugi najgori igrač na parketu, se pitao za sve u finišu i polaganjem na drugi obruč preko dva čuvara vratio Žalgirisu pet poena prednosti i naterao je Navara da traži tajm-aut.
Posle minuta odmora, na terenu se stvorio Džonatan Motli. Već znate, imao je ukupan indeks -13, a katastrofalnu partiju potvrdio je četvrtim faulom u napadu, petim ukupno, dok je ujedno i ugasio sve Zvezdine nade da može da pobedi.
Imala je Crvena zvezda problema u napetim završnicama i prošle sezone. Sve što se desilo na kraju u Areni je proizvod neuigranosti, kao i da se trener još navikava na igrače i obrnuto. Moraće Navaro da eksperimentiše na treninzima i utakmicama sa petorkama ne bi li video na koje igrače treba da računa kada je gusto, a koje je bolje ostaviti na klupi.
Čini se da je Motli protiv Žalgirisa morao da ostane pokraj terena, jer definitivno nije bilo njegovo veče. I to je jedina upečatljiva greška Navara. Sve druge će se ispraviti vremenom, kako sezona bude odmicala.
Crvena zvezda sada ima četiri dana da spremi utakmicu sa Hapoelom iz Tel Aviva jer je meč sa Borac Mozzartom u okviru prve runde ABA lige odložen. I sastav Dimitrisa Itudisa je pretrpeo poraz u prvom kolu od Bajerna, tako da će u Beogradskoj areni u utorak sigurno biti zanimljivo.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama