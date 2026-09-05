Na radost Hrvata i svakog ko voli fudbal: Nije bio kraj na Mundijalu, biće Modrić tu i za Ligu nacija
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 11:49
Još malo će crtati po terenu u dresu reprezentacije
Podignuta ruka visoko, posle intervencije iz VAR sobe. Senzor je detektovao da je Igor Matanovića dirao loptu i – Portugalija je eliminisala Hrvatsku sa Svetskog prvenstva. Pognute glave maestro Luka Modrić napustio je teren, znao je da mu je to u dresu reprezentacije možda i poslednja utakmica…
Zlatko Dalić je napustio kormilo, prepustio ga je Slavenu Biliću i među glavnim zadacima na početku novog mandata bio mu je da obavi niz razgovora sa Lukom Modrićem (40). Uradio je to i urodili su plodom: nije bio kraj na Mundijalu, najveći hrvatski fudbaler igraće za državni tim i u Ligi nacija!
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Potvrda je stigla, još malo će crtati po terenu. Na radost selektora Slavena Bilića, saigrača, svih Hrvata, ali i svakoga ko voli fudbal.
„Naravno, ova Lukina odluka me izuzetno veseli, svi smo svesni šta on donosi Hrvatskoj, i na terenu i izvan njega. Veselim se ponovnoj saradnji s njim, nakon 14 godina, i obojica delimo snažnu ambiciju da Hrvatska ostane vrhunska, uspešna ekipa, rame uz rame s najboljim ekipama na svetu“, rekao je Slaven Bilić.
Naći će se Luka Modrić na spisku za utakmice Lige nacija sa Češkom u Pragu, zatim Španijom u Sevilji i Engelskom u Rijeci, kao i Španijom u Splitu. Potencijalno bi od dresa sa državnim grbom mogao da se oprosti na Poljudu…
Letos se oko svega sporazumeo sa Rubenom Amorimom, prihvatio je da fudbalski umetnik još godinu dana da dane navijača Milana boji u vedrije tonove. Produžio je klupsku karijeru, a i reprezentativnu će. Za sada je nepoznanica na koliko dugo, možda i samom Luki Modriću. Osluškivaće telo i ono će mu reći kada je vreme da zatvori krug.
Kapiten Hrvatske je za reprezentaciju nastupio čak 202 puta! Njen je potporni stub, postigao je 29 golova i umnogome bio zaslužan za svetsko srebro iz Rusije i bronzu iz Katara. Doći će i taj dan kada će Zlatna lopta u penziju, a do tada još malo da uživamo.