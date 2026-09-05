Na radost Hrvata i svakog ko voli fudbal: Nije bio kraj na Mundijalu, biće Modrić tu i za Ligu nacija

Podignuta ruka visoko, posle intervencije iz VAR sobe. Senzor je detektovao da je Igor Matanovića dirao loptu i – Portugalija je eliminisala Hrvatsku sa Svetskog prvenstva. Pognute glave maestro Luka Modrić napustio je teren, znao je da mu je to u dresu reprezentacije možda i poslednja utakmica…

Zlatko Dalić je napustio kormilo, prepustio ga je Slavenu Biliću i među glavnim zadacima na početku novog mandata bio mu je da obavi niz razgovora sa Lukom Modrićem (40). Uradio je to i urodili su plodom: nije bio kraj na Mundijalu, najveći hrvatski fudbaler igraće za državni tim i u Ligi nacija!