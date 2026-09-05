Golemac: Osećam da je deo titule Dubaija i moj, od nule smo podigli taj klub

Svečanost ABA lige povodom 25 godina njenog postojanja okupila ja najveća imena regionalne košarke na jednom mestu. U ljubljanskoj dvorani Tivoli, u kojoj je odigrana prva utakmica regionalnog takmičenja u istoriji, a tu je ujedno i krunisan prvi šampion.

To je bila ekipa Union Olimpije. Jedan od članova tog tima bio je Jurica Golemac. Odigrao je nekoliko sezona od nastanka ABA lige, a trag je ostavio i kao trener Primorske, Cedevita Olimpije i Dubaija. Uspeli smo na kratko da ga odvojimo od prijatelja, a on je rado pristao da da izjavu za Mozzart Sport i Sportal. Prvo smo ga pitali kako mu se dopada svečanost i koje mu uspomene prvo padnu na pamet kada se spomene ABA liga.

"Lepo je videti ljude sa kojima si krenuo profesionalni put, bio sam deo te prve ekipe koja je osvojila ABA ligu, tako da me ceo život vezuje za ABA ligu, sada kao trenera, pre kao igrača i stvarno je ovo fantastično da vidimo ljude koje nismo dugo zbog obaveza i stvarno hvala organizaciji i čestitam im".

Koji momenat nikada neće zaboraviti?

"Pa znate kako, ja sam bio tu uz Primorsku, taj klub smo od nule dizali, osvojili ABA 2 ligu, pa smo onda bili drugi dok se nismo raspali, to su uspomene koje su još uvek sveže. U Ciboni sam bio pomoćni trener kada smo osvojili titulu u Beogradu, to isto nikada neću zaboraviti". I Dubai je ove godine osvojio ABA ligu, a Vi ste maltene do kraja bili trener...

"Satisfakcija je tu. Dve godine sam bio tamo, isto smo od nule sve izgradili i sigurno osećam da je deo te titule i malo moj". Da li vam je malo krivo?

"Normalno, ali dobro, to je ljudski, posao je takav, desi se, nema žaljenja i idemo dalje".