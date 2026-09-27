Grčka se vratila na spartanska podešavanja i isfrustrirala Nemce! Baš pred Srbiju...

Sa velikim srcem odigrali su Grci duel u Augzburgu. Videlo se da sirovi talenat jeste glavni, ali ne i jedini sastojak u njihovom performansu. Tačno su znali kako da se brane, bili strpljivi, patili povremeno zajedno. I onda su sredinom drugog poluvremena došli do zlatnog gola preko Kurbelisa. Pre toga je Jonanidis imao čist zicer.

Videli smo i ove večeri koliko Colis može da bude kreativan, videli smo da se odlično dopunjuju Mavropanos i Recos, ali je sudbina htela da gol postigne Kurbelis. Igrač Aterasa odavno je apostrofiran kao Ahilova peta ovog tima, šansu je dobio sa klupe. A onda je perfektno ispratio akciju, sakrio loptu Nmeče i potom uz pomoć Himika pogodio Nibelov gol. Za oduševljenje više od pet hiljada Grka koji se nalaze u fudbalskom delirijumu.

Nemačka je ostala dužna. I pored inicijative u prvom poluvremenu, nekako se po ironičnim osmesima Jirgena Klopa videlo da nije zadovoljan. Imali su domaćini posed od preko 70 posto, skoro duplo više šuteva od Grčke. Imali su i raspoloženog Adejemija. Ali im je odlična defanzivna postavka Grčke ostavila malo prostora za kolosalne šanse.

Izvršio je samo dve personalne promene selektor Grčke Ivan Jovanović u odnosu na meč na beogradskoj Marakani (nije bilo Kostulasa i Kurbelisa), ali je napravio klasičnu taktičku rotaciju. Pred 6000 svojih navijača u Augzburgu, Heleni su se vratili na fabrička podešavanja. U Beogradu su površne ljubitelje fudbala iznenadili talentom i smislom za kombinatoriku, dok su u prvom poluvremenu meča sa Nemačkom izgledali defanzivno stabilno.

Kao 2004. godine kada su napravili senzaciju i osvojili Prvenstvo Evrope. Kao deceniju pre pojavljivanja zlatnih dečaka, kada su bili daleko od velike scene. Hteo je Ivan Jovanović da otupi nemačku moć u ofanzivi, naslonjenu na sjajnog Adejemija. Pokušali su na prvom domaćem meču pod vođstvom Jirgena Klopa, Panceri da odigraju u viskom tempu, nergično. Imala je Nemačka inicijativu, imala značajno veći posed u odnosu na Grke, čak 16 dodira u protivničkom šesnestercu, ali kada je reč o ozbiljnim prilikama.

To je bilo baš tako. Jedino je publiku u Augzburgu na noge dizao Adejemi. Kao u situaciji kada je pobegao Cimikasu u kontri i potom šutirao preko gola. Pokazao je krilni fudbaler Barselone i sjajne tehničke mogućnosti. Baš onda kada je Mavropanosa bacio na zadnjicu efektnim lažnjakom, ali je Colakid odbranio. Više se očekivalo ofanzivno od domaćina, iako je Jirgen Klop tek na početku procesa. Igrala je značajno drugačija postava u odnosu na predstavu na Johan Kroj Areni.

Bio je posle prvog poluvremna Ivan Jovanović dovoljno iskustva da sa terena povuče Vaginaidisa, opterećenog žutim kartonom i stalnim nasrtajima Adejemija. Odlučio se da poverenje ukaže štoperu Olimpijakosa Saliakasu, koji je zaigrao po boku. Još bolje je delovala defanziva Grčke posle te izmene. Nisu se Heleni uplašili ni kada je Jirgen Klop posegao za teškom atriljerijom i na teren poslao Virca. Šansa Joanidisa negde je pokazala da se neće zadovoljiti bodom. Samo šest minuta kasnije pogodio je Kurbelis.

Branila se Grčka do kraja meča, ali je imala ozbiljnije šanse. Malo je nedostajalo Joanidisu, Colisu. Nemačka je igrala na „oruk“... Neće biti zadovoljan Jirgen Klop, naklatiće mu se i kompletna nemačka javnost. A u Minhen stiže Srbija. Ne obećava to.

LIGA NACIJA – 2. KOLO

Nedelja

GRUPA 2

Srbija - Holandija 1:2 (0:1)

/Jović 46 - Merdink 30pen, 69/

Nemačka - Grčka 0:1 (0:0)

/Kurbelis 71/