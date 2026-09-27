Moćni Efes pred duplo kolo i duel sa Zvezdom: Rutiniran Alimpijevićev Bešiktaš

Već u prvom kolu turskog prvenstva sastala su se dva evroligaša, Efes i Bešiktaš koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević. Posebno je ovaj duel bio zanimljiv iz ugla Crvene zvezde, pošto će upravo Efes u četvrtak biti rival crveno-belih u Evroligi.

Ako je suditi po izdanju protiv Bešiktaša, Zvezdu neće čekati nimalo lak posao. Efes je dominirao praktično tokom čitavog meča, koji je u pojedinim trenucima izgledao kao da se na terenu nalazi samo jedna ekipa i slavio 95:81.