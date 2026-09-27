Moćni Efes pred duplo kolo i duel sa Zvezdom: Rutiniran Alimpijevićev Bešiktaš
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 22:33
Tim Pabla Lasa u četvrtak će gostovati crveno-belima u Beogradu
Već u prvom kolu turskog prvenstva sastala su se dva evroligaša, Efes i Bešiktaš koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević. Posebno je ovaj duel bio zanimljiv iz ugla Crvene zvezde, pošto će upravo Efes u četvrtak biti rival crveno-belih u Evroligi.
Ako je suditi po izdanju protiv Bešiktaša, Zvezdu neće čekati nimalo lak posao. Efes je dominirao praktično tokom čitavog meča, koji je u pojedinim trenucima izgledao kao da se na terenu nalazi samo jedna ekipa i slavio 95:81.
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Domaćin je posle prve četvrtine imao četiri poena prednosti, a Bešiktaš je uspevao da ostane u priključku praktično samo tokom prvog poluvremena. Efes je do velikog odmora povećao razliku na 46:37 i već tada počeo da u potpunosti preuzima kontrolu nad utakmicom.
Potpuni prelom usledio je u trećoj četvrtini. Efes je dodatno podigao ritam, ubacio 29 poena u tom periodu i pred poslednjih deset minuta otišao na velikih 75:59. Ekipa Dušana Alimpijevića nije pronašla način da odgovori, a jedan od glavnih razloga za to bio je ogroman broj izgubljenih lopti. Bešiktaš ih je na meču imao čak 20.
Tek u samom finišu gosti su uspeli da ublaže poraz. U poslednjih minut i po napravili su seriju 10:1 i smanjili razliku, koja je do tada pretila da bude znatno ubedljivija.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Dario Šarić sa 16 poena, dok su Majk Džejms i Džordan Lojd ubacili po 11, a Metju Strazel dodao je 10. Kod Bešiktaša je najbolji bio Entoni Braun sa 13 poena, Ante Žižić je postigao 12, dok je Dejvid Dedžulijus završio sa 11.
Efes će u duplom kolu Evrolige najpre u utorak dočekati Real Madrid, dok ga u četvrtak očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi u Beogradu. Bešiktaš će u sredu gostovati Makabiju, a dva dana kasnije na svom terenu dočekati Barselonu.