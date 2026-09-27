Real ono njegovo: Blankosi se provukli protiv Unikahe, trojka Luvavua presudila

Unikaha je imala prilično dobro leto i angažovala neka, za njene prilike, veoma zapažena imena poput Vilija Ernangomeza , koji je večeras bio sjajan, Kamerona Hanta , Amina Nue ... Očekivao se otpor tima iz Malage, ali baš ovakva borba, pa to teško. Takođe, čekalo se i na reakciju Reala posle poraza u uvodnom kolu Evrolige od Dubaija, a na kraju smo dobili košarkašku poslasticu i spektakl u kojem je Real samo na njemu svojstven način odbio da izgubi i na kraju slavio.

Gosti su vodili većim delom meča, a činilo se da je Unikaha baš u dobroj poziciji u poslednjoj četvrtini. Gosti su upumpali injekciju samopouzdanja posle trojke Noue za plus sedam na isto toliko minuta do kraja. Domaćin, ali samo na kratko, delovao kao poljuljana ekipa. Međutim, četa Pedra Martineza se brzo konsolidovala, dok kao da se Vidoretin tim uvukao strah od pobede. Timoti Luvavu i Alberto Abalde smanjili su zaostatak, dok se Kendriku Periju ruka skratila sa penala.

Na četiri minuta do kraja usledila je prava eksplozija, kada je Fakundo Kampaco potegao trojku i doneo domaćinu izjednačenje. Mirisalo je sve na neizvesnu završnicu, finiš u kojem su i jedni i drugi imali prednost na svojoj strani. Ponovo je delovalo kao da Unikaha ide po pobedu posle izgubljene lopte Maledona i poena Nue u kontri za novu prednost, ali ni to nije bilo dovoljno da se Real preda, jer je heroj bio Luvalu.

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Nekadašnji igrač Mege imao je u poslednjem minutu mirnu ruku sa distance, te je tako Kraljevski klub stigao ponovo do plusa. Na drugoj strani Ignjas Brazdeikis bio je neprecizan na 14 sekundi do kraja, pa je Unikaha pokušala da poremeti Real sa penala. Ipak, Blankosi su ostali mirni i pobedom započeli takmičenje u Endesa ligi.

Najefikasniji igrači bili su članovi Unikahe. Sjajni Ernangomez meč je završio sa 20, a Nua sa 18 poena i osam skokova. Na drugoj strani Maledon je imao 17 poena i sedam asistencija, Kamapco 15, a Luavavu 14 poena.