Mesijeve impozantne brojke “preko bare”

Mesi ima impresivne brojke i ove sezone u dresu tima sa Floride. Učestvovao je kod 31 gola na 23 utakmice šampionata. Pogodio je mrežu 20 puta, a 11 puta je asistirao saigračima. Izvesno neće ponoviti prošlosezonski podvig kada je imao čak 35 pogodaka i 23 asistencije, ali sa njim na čelu Inter je favorit za krunu u novembru.

01.00: (2,95) Kolumbus (3,50) Inter Majami (2,20)

Bliži se kraj ligaškog dela sezone u MLS šampionatu. Inter je u vrhu Istočne konferencije, na trećem mestu, ali ne može da stigne Nešvil koji će s prve pozicije da se plasira u MLS kup, kada kreće borba za titulu. Ekipa sa Floride je u seriji od četiri remija, a sa Mesijem i Luisom Suarezom u špicu gostuje nekadašnjem šampionu koji je veoma loš ove sezone, na pretposlednjem je mestu, sa malim izgledima za bar deveto mesto u konferenciji.

Zanimljivo da je sa Mesijem Inter ove godine bolji u gostima. Najbolji je u tom segmentu u ligi sa osam pobeda, tri remija i dva poraza, dok je na svom terenu sakupio samo 19 od 39 bodova (četiri pobede, sedam remija i dva poraza).

Ekipa s Floride je dobila narednog rivala na tri od četiri prethodna duela. Ove godine početkom avgusta u Majamiju je bilo 2:2, a prethodne dve godine Inter je dvaput pobeđivao Kolumbus na njegovom terenu, sa 1:0 i 3:2.

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MLS

Ponedeljak

01.00: (2,95) Kolumbus (3,50) Inter Majami (2,20)

***kvote su podložne promenama