Mesijeve impozantne brojke “preko bare”
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 22:29
Inter iz Majamija sa veteranom u timu gostuje noćas (01.00) Kolumbusu u MLS šampionatu
Za desetak dana, tačnije 6. oktobra, oči celog sveta biće uperene u stadion River Plejta, kultni Monumental, gde će veliki Lionel Mesi pred skoro 90.000 gledalaca poslednji put da igra za Gaučose. Osvojio je sve sa Argentincima, doneo im “Boginju” pre četiri godine u Kataru, a ovog leta je malo falilo za odbranu svetskog trona u Njujorku (Španija slavila posle produžetaka golom Ferana Toresa).
Jedna stranica će biti ispisana, ali virtuoz još nije otplovio u penziju, za svoju dušu igra za Inter Majami koji je doveo do američkog trona prošle godine. Poslednji meč pred opraštanje u plavo-belom dresu imaće noćas (01.00) kada njegov Inter gostuje Kolumbusu u MLS šampionatu.
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Mesi ima impresivne brojke i ove sezone u dresu tima sa Floride. Učestvovao je kod 31 gola na 23 utakmice šampionata. Pogodio je mrežu 20 puta, a 11 puta je asistirao saigračima. Izvesno neće ponoviti prošlosezonski podvig kada je imao čak 35 pogodaka i 23 asistencije, ali sa njim na čelu Inter je favorit za krunu u novembru.
01.00: (2,95) Kolumbus (3,50) Inter Majami (2,20)
Bliži se kraj ligaškog dela sezone u MLS šampionatu. Inter je u vrhu Istočne konferencije, na trećem mestu, ali ne može da stigne Nešvil koji će s prve pozicije da se plasira u MLS kup, kada kreće borba za titulu. Ekipa sa Floride je u seriji od četiri remija, a sa Mesijem i Luisom Suarezom u špicu gostuje nekadašnjem šampionu koji je veoma loš ove sezone, na pretposlednjem je mestu, sa malim izgledima za bar deveto mesto u konferenciji.
Zanimljivo da je sa Mesijem Inter ove godine bolji u gostima. Najbolji je u tom segmentu u ligi sa osam pobeda, tri remija i dva poraza, dok je na svom terenu sakupio samo 19 od 39 bodova (četiri pobede, sedam remija i dva poraza).
Ekipa s Floride je dobila narednog rivala na tri od četiri prethodna duela. Ove godine početkom avgusta u Majamiju je bilo 2:2, a prethodne dve godine Inter je dvaput pobeđivao Kolumbus na njegovom terenu, sa 1:0 i 3:2.
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MLS
Ponedeljak
01.00: (2,95) Kolumbus (3,50) Inter Majami (2,20)
***kvote su podložne promenama