Šta uradi, Nilande!? Najslabija karika Norveške pogurala Portugalce na vrh grupe

Imao je iskusni čuvar mreže onu nadahnutu partiju u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Brazila letos, ali ju je vrlo brzo 'poništio' u četvrtfinalu sa Engleskom. A posle još jedne 'brljotine' koju je večeras napravio protiv branioca trofeja pitanje je koliko mu je kredita još ostalo kod selektora Stolea Solbakena. Jer dileme već neko vreme nema, 36-godišnji golman je najslabija karika supertalentovane generacije Norvežana. I da sve bude još gore, ne nazire se da bi neko istinski kvalitetan mogao da ga odmeni u skorijoj budućnosti...

Neko makar upola dobar kao što je na drugoj strani bio Diogo Kosta. Portov kapiten sakupio je pet odbrana, bio oslonac ekipe i jedan od najzaslužnijih što je Žorž Žezus zadržao stopostotan učinak u selektorskoj ulozi, zaustavivši Erlinga Halanda u nekoliko vrlo opasnih situacija. Za sve to vreme Niland je isijavao nesigurnošću. Ipak, u dve situacije ona je posebno bila primetna: u 54. minutu kada je poslao loptu pravo u noge Gonsalu Ramosu, koji ga je umešno kaznio lob udarce, kao i pet minuta kasnije kada je isti igrač umeo da unovči njegovu užasnu procenu i zakasnelo istrčavanje. Na Nilandovu sreću, VAR je 'detektovao' ofsajd poziciju Milanovog napadača u začetku akcije i poštedeo golmana Lajpciga još veće krivice.

Mada je ona svakako velika, jer Nilandova greška došla je neposredno nakon izjednačujućeg gola Erlinga Halanda, u trenutku kada se činilo da Norveška preuzima kontrolu nad utakmicom. Skandinavska reprezentacija je, doduše, i tokom prvog poluvremena bila konkretniji rival. Portugal jeste poveo prelepim golom Žoaa Feliksa, heroja pobede nad Velsom od pre tri dana, ali je njegovim defanzivcima duša bila u nosu zbog neprestanih prodora Antonija Nuse, koji je centaršutevima sa levog krila hranio Halanda loptama. Međutim, Kosta je bivao nepremostiva prepreka u nekoliko izglednih prilika.