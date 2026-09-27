Šta uradi, Nilande!? Najslabija karika Norveške pogurala Portugalce na vrh grupe
Vreme čitanja: 3min | ned. 27.09.26. | 22:48
Selekcija Žorža Žezusa pregrmela najteže gostovanje u grupnoj fazi i vratila se sa celim plenom zahvaljujući velikom kiksu iskusnog čuvara mreže
Osvojili su je dvaput, štaviše aktuelni su prvaci, ali rešeni su Portugalci da ne silaze sa trona Lige nacija. Na trećini puta do nokaut faze već su jednom nogom zakoračili ka tamo pošto su u uvodna dva kola Grupe 4 jedina ekipa sa stopostotnim učinkom.
Nakon što su u prvom kolu uz dosta muke minimalnim rezultatom savladali Vels, Portugalci su večeras pregrmeli najteže gostovanje u grupnoj fazi, vrativši se iz Norveške sa celim plenom - 2:1 (1:0). Sa tri boda koje im je poklonio golman domaće reprezentacije Orjan Niland...
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Imao je iskusni čuvar mreže onu nadahnutu partiju u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Brazila letos, ali ju je vrlo brzo 'poništio' u četvrtfinalu sa Engleskom. A posle još jedne 'brljotine' koju je večeras napravio protiv branioca trofeja pitanje je koliko mu je kredita još ostalo kod selektora Stolea Solbakena. Jer dileme već neko vreme nema, 36-godišnji golman je najslabija karika supertalentovane generacije Norvežana. I da sve bude još gore, ne nazire se da bi neko istinski kvalitetan mogao da ga odmeni u skorijoj budućnosti...
Neko makar upola dobar kao što je na drugoj strani bio Diogo Kosta. Portov kapiten sakupio je pet odbrana, bio oslonac ekipe i jedan od najzaslužnijih što je Žorž Žezus zadržao stopostotan učinak u selektorskoj ulozi, zaustavivši Erlinga Halanda u nekoliko vrlo opasnih situacija. Za sve to vreme Niland je isijavao nesigurnošću. Ipak, u dve situacije ona je posebno bila primetna: u 54. minutu kada je poslao loptu pravo u noge Gonsalu Ramosu, koji ga je umešno kaznio lob udarce, kao i pet minuta kasnije kada je isti igrač umeo da unovči njegovu užasnu procenu i zakasnelo istrčavanje. Na Nilandovu sreću, VAR je 'detektovao' ofsajd poziciju Milanovog napadača u začetku akcije i poštedeo golmana Lajpciga još veće krivice.
Mada je ona svakako velika, jer Nilandova greška došla je neposredno nakon izjednačujućeg gola Erlinga Halanda, u trenutku kada se činilo da Norveška preuzima kontrolu nad utakmicom. Skandinavska reprezentacija je, doduše, i tokom prvog poluvremena bila konkretniji rival. Portugal jeste poveo prelepim golom Žoaa Feliksa, heroja pobede nad Velsom od pre tri dana, ali je njegovim defanzivcima duša bila u nosu zbog neprestanih prodora Antonija Nuse, koji je centaršutevima sa levog krila hranio Halanda loptama. Međutim, Kosta je bivao nepremostiva prepreka u nekoliko izglednih prilika.
Ne i početkom drugog dela kada je Haland imao znatno lakši zadatak, pošto mu je Patrik Berg u gužvi posle odbitka namestio zicer na petercu. Ali prekratko je trajala nada Norvežana u preokret. Usledila je ubrzo Nilandova greška i domaćinu su krila sasečena.
Čak je Solbakenov tim imao sreće da ne doživi nokaut kada ga je prečka sačuvala posle udarca rezerviste Rafaela Leaa, potom i reakcija iz VAR sobe kod Ramosovog gola. Sve to u manje od deset minuta razmaka. Pa iako je preživela, Norveška uprkos inicijativi u nastavku nije uspela da dođe do izjednačenja.
GRUPA 4
Danska - Vels 2:0 (0:0) MOZZART RELAX
/Dejvis 53ag, Isaksen 66/
Norveška - Portugalija 1:2 (0:1)
/Haland 51 - Feliks 17, Ramos 54/