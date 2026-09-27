Izašli, nisu se rukovali i razbili ih! Irci dobili političko-fudbalsku bitku protiv Izraela

Istrčali su sa crnim trakama oko ruke, na izraelsku himnu su spustili glave, odbili su da se rukuju pre meča, a onda su ih fudbalski pojeli. Nakon 25 minuta igre je bilo 3:0 za Irce! Tako je i završeno…

Utakmica je imala uvertiru visokog napona jer Irska je jedna od zemalja sa najizraženijom anti-izraelskom atmosferom i jakom podrškom palestinskom stanovništvu u Gazi koje Izrael sistematski uništava poslednjih godina. Takvo raspoloženje se često moglo videti i na tribinama tokom mečeva irske reprezentacije i klubova, a kada je Liga nacija spojila dva tima, bilo je jasno da će tenzije da proključaju. Irski reprezentativci dele stavove većinskog dela svog naroda i hteli su da to pokažu i konkretnim delima. Na kraju su pokazali fudbalom i priuštili svojim navijačima slatko veče za pamćenje…

Pobuna igrača započela je još u petak u Prištini. Fudbaleri su se zaključali u sobu, satima debatovali o bojkotu i pitali FS Irske da li su neke druge zemlje ranije bojkotovale Izrael, zbog čega je odložen i let za Mađarsku. Razmatrani su gestovi poput parole „Stop ratu” i crnih traka oko rukava, kao i humanitarna donacija od 400.000 evra. Među igračima je vladao bes jer su se osećali kao da ih javnost ostavlja da izgledaju kao „nacionalni izdajnici” ako izađu na teren.

Golman Gavin Bazunu je obavestio selektora i saigrače da ne želi da igra protiv Izraela. Zatražio je vreme za razmišljanje pogođen situacijom i kontroverznom proslavom gola izraelskog fudbalera Saida Abu Farčija u meču protiv Austrije, a kasnije je izdao i lično saopštenje.

Planirano zajedničko saopštenje igrača je odbačeno jer su petorica fudbalera počeli da se kolebaju. U hotelu je sprovedeno tajno glasanje sa pitanjem: „Da li se i dalje osećate prijatno da izađete na teren protiv Izraela?”. Rezultat glasanja 22 igrača bio je prema nekim izveštajima 14 prema 8 (ili 15 prema 7) u korist igranja. Iako je direktor FS Irske to javno nazvao „značajnom većinom”, reprezentativni tabor je zapravo bio duboko podeljen. Golman Bazunu nije učestvovao u glasanju.

Saigrači poput Lijama Skejlsa, Džeka Mojlana i Troja Parota su mu pružili podršku, a neki drugi igrači su ušli u verbalne sukobe sa golmanom Boltona, da bi mu kasnije tokom noći dolazili u sobu i izvinjavali se zbog svog ponašanja. Dok su igrači prolazili kroz emotivni pritisak i zvali porodice, FS Irske je odlučio da ispoštuje dvotrećinsku većinu. Iako je rukovodstvo tvrdilo da je to „odluka Upravnog odbora FS Irske”, irski mediji tvrde da je u Debrecinu bio prisutan samo jedan član odbora FS (Pol Kuk), dok je ostalih 12 članova potpuno izostalo iz ove krizne situacije.

Irci su otputovali u Mađarsku i očigledno silno motivisani rešili da pokažu Izraelcima šta je upotreba fudbalske sile. Možda ih je dodatno motivisala i grupa od oko 150 izraelskih navijača koja ih je izviždala uoči meča.

Nije prošlo ni 15 minuta meča kada je Betisovo veliko pojačanje Troj Parot na povratnu loptu Udinezeovog Džejmsa Abankve načeo Izraelce. Samo dva minuta kasnije je Sautemptonov ofanzivac Adam Ajda krunisao sjajnu akciju i asistenciju Džeka Mojlana za 2:0. Asistent kod drugog gola je bio strelac trećeg za totalni nokaut Izraelu u 25. minutu. Sve je uradio sam…

Fudbalski rafal za manje od pola sata je ubio svaku nadu Izraelaca, koji su u drugom poluvremenu uspeli da uspostave kakav-takav balans i da makar ne pretrpe još ubedljiviji poraz.

Međutim, ni ovakva pobeda neće naići na oduševljenje svih u Irskoj jer su mnogi tamošnji navijači bili striktni u stavu da utakmica ne sme da se igra. Kakvo je raspoloženje, najbolje govori to što će isti rivali odmeriti snage opet za sedam dana u Bačkoj Topoli bez prisustva gledalaca?! Irska će biti domaćin na stadionu TSC-a jer nije smela u Dablinu da dočeka Izraelce u uzavreloj atmosferi u kojoj ne bi mogla da garantuje bezbednost i sigurnost. Zato dobar deo navijača u Irskoj smatra ljude iz FS Irske izdajnicima koji su nacionalne interese povinovali političkim ciljevima.

Srbija će za sedam dana biti poprište još jednog kontroverznog meča…

GRUPA 3

Austrija - Tzv. Kosovo 3:1 (2:0)

/Afengruber 23, Adamu 45+2, Čukvuemeka 61/

Izrael - Republika Irska 0:3 (0:3)

/Perot 13, Ajda 16, Mojlan 25/