Srpski štoper iz Atletiko Madrida otišao kod Pirla

Atletiko je bivšeg člana Partizana doveo prošlog leta iz Rasing Ferola za 1.000.000 evra nakon što je ovaj sezonu ranije, uprkos ispadanju ekipe u niži rang, ostavio vrlo dobar utisak u Segundi. Ipak, i sam je, kao i bivši mu klub, zaigrao treću ligu pošto ga je Atletiko odmah prebacio u rezervni tim.

Tamo se Purić odmah nametnuo i bio jedan od važnijih članova ekipe koju je sa klupe vodio Fernando Tores, pa je kao nagrada početkom maja stigao debitantski nastup za prvi tim kada je srpski defanzivac minut pre kraja utakmice sa Valensijom ušao u igru. Kasnije je, u poslednjem kolu protiv Viljareala, odigrao još jedno poluvreme. I to je bilo to.

U aktuelnoj sezoni je u uvodnih pet kola trećeg ranga sakupio tek nešto više od pola sata pre nego što se ove nedelje otisnuo u Junajted FK gde će mu trener biti Andrea Pirlo, a sunarodnik Stojan Leković, bivši golman kragujevačkog Radničkog, jedan od saigrača. Za klub iz Emirata nastupa i Šavi Babika, kojeg je Crvena zvezda poslala na pozajmicu.

Junajted FK se posle pet kola tamošnjeg prvenstva nalazi na osmom mestu - od 14 timova - sa sedam bodova, šest manje od prvoplasirane Al Džazire i isto toliko daleko od poslednjeplasiranog Banijasa.