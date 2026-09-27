ABA i sudije još uvek bez dogovora, ne zna se kada počinje liga

Prema informacijama, pomenuti pregovori na kojima je bio i advokat koji predstavlja sudije trajali su preko tri sata, ali dogovor nije postignut. Vodeći ljudi lige ponudili su određeno povećanje arbitrima, a njima je ostavljen rok do sutra u podne da se izjasne o ponudi koja je stigla sa vrha ABA lige. Sudije će o ovom predlogu glasati sutra u 10 časova i trebalo bi da se tada zna više detalja oko same budućnosti takmičenja.

Kako je sve počelo?

Skupština ABA lige imenovala je sportskog direktora, komesara za suđenje, predsednika sudijske komisije i disciplinskog sudiju, dok su arbitri tražili povećanje primanja. Sudijama je saopšteno da će morati da sačekaju sa tim, ali je ovo za njih bilo neprihvatljivo, te je angažova i advokat.

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Usledio je konkurs ABA lige za nove sudije, a potom i imenovanje istih od kojih su pojedini bili iz prilično egzotičnih delova sveta i nekošarkaških zemalja. Došlo je do novog obrta kada su pojedine izabrane sudije odlučile da se povuku zbog toga što su im se pređašnji arbitri obratili "nezakonitom mejl adresom".

Došlo se do određenog kompromisa da se organizuje razgovor između ABA lige i sudija, koji su zahtevali čvrste garancije za njihove zahteve, ali ni to danas nije dalo pozitivan rezultat. Šta će i da li će nešto biti, saznaćemo vrlo brzo, ali ono što je sada jasno jeste da bilo kakvog dogovora i dalje nema.