Griliš na novoj pozajmici, Siti se oslobodio plate od 18.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 00:00
"Mislim da sam najbolji u svemu, ne samo u fudbalu, ali samo kada sam srećan i kada se osećam voljeno"
Otkako je osvojio triplu krunu sa Mančester Sitijem i pošteno je proslavio - znate već kako i koliko je dugo to 'napajanje' trajalo - Džek Griliš (30) se fudbalom bavi skoro pa rekreativno. Kao takav Pepu Gvardioli nije bio potreban, poslao ga je prošlog leta na pozajmicu u Everton, a sada je isto učinio i Enco Mareska. Naravno, sasvim očekivano.
Odavno je bivši engleski reprezentativac premašio zenit karijere - mada mu je tek 30 - za top klub nije, međutim na Hil Dikinsonu veruju da njima može da pomogne i doprinese. U krajnjem slučaju, Devid Mojes je imao koristi od Griliša protekle sezone, dok se ovaj nije povredio, tako da Škot ima poverenja u nekadašnjeg igrača Aston Vile i doskorašnjeg transfer-rekordera Premijer lige.
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Pozajmica je, dakle, produžena na još godinu dana, i kako se čini, sve tri strane su veoma zadovoljne zbog toga. Manćester Siti se definitivno rešio igrača i njegove ogromne plate (Karamele će platiti 90 odsto od 18.000.000 evra, koliko je planirano da Griliš zaradi u poslednjih 12 meseci ugovora), Everton je dobio igrača od klase, sposobnom da potezom reši utakmicu, a sam igrač ljubav koja mu je potrebna da bi bio na nivou.
"Osećam se tako dobro. Toliko sam srećan. Mislim da sam najbolji u svemu u ovom životu, ne samo u fudbalu, ali samo kada sam srećan i kada se osećam voljeno. Uzbuđen sam, mislim da mnogo toga možemo da uradimo zajedno. Večeras ću spavati s osmehom na licu. Jedva čekam da se vratim treninzima", poručio je Džek Griliš.