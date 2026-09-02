Griliš na novoj pozajmici, Siti se oslobodio plate od 18.000.000 evra

Otkako je osvojio triplu krunu sa Mančester Sitijem i pošteno je proslavio - znate već kako i koliko je dugo to 'napajanje' trajalo - Džek Griliš (30) se fudbalom bavi skoro pa rekreativno. Kao takav Pepu Gvardioli nije bio potreban, poslao ga je prošlog leta na pozajmicu u Everton, a sada je isto učinio i Enco Mareska. Naravno, sasvim očekivano.

Odavno je bivši engleski reprezentativac premašio zenit karijere - mada mu je tek 30 - za top klub nije, međutim na Hil Dikinsonu veruju da njima može da pomogne i doprinese. U krajnjem slučaju, Devid Mojes je imao koristi od Griliša protekle sezone, dok se ovaj nije povredio, tako da Škot ima poverenja u nekadašnjeg igrača Aston Vile i doskorašnjeg transfer-rekordera Premijer lige.