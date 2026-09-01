Kraj licitacije i ljubavi na silu: Ratkov u Levanteu, sa 10 golova sledi otkup za 14.000.000

Ponadao se mladi napadač da bi po završetku sezone situacija mogla da se preokrene promenom trenera, međutim, ni Đenaro Gatuzo nije pokazao da je spreman da mu veruje, iako je bivši fudbaler TSC-a imao dobrih izdanja tokom priprema. Saopšteno mu je da bi bilo bolje da potraži drugi klub, ali se dugo Ratkov odupirao tome. Sve do poziva iz Valensije, od Levantea koji je sada i zvanično saopštio da je posao završen.

Pominjali su se tokom leta brojni klubovi - od moskovskog Dinama, preko Crvene zvezde, Sevilje, Sautemptona, Tuluza, Augzburga, Majnca, do Levantea, koji u Ratkovu vidi zamenu za Karlosa Espija, novu nadu Real Madrida. Sa 25.000.000 evra u kasi, Levante je bio sposoban da ponudi Laciju uslove koji ga zadovoljavaju. Žele u Rimu da povrate što više od potrošenih 13.000.000 u januaru, a po informacijama iz Italije mogli bi i da zarade. Naime, Španci će za pozajmicu do kraja sezone platiti 2.000.000 evra, a još 14.000.000 za otkup ugorova ukoliko Ratkov naredne sezone postigne 10 golova.

Ne viđa se često baš takva klauzula za otkup ugovora, uslovljena brojem golova, ali s obzirom na solidan start Levantea u Primeri, četiri boda iz tri kola i pobedu nad Betisom u prošlom kolu sa čak 5:2, ima 23-godišnji Srbin čemu da se nada u novoj sredini.

Pre odlaska u inostranstvo, Petar Ratkov je nastupao za TSC iz Bačke Topole u kojem je i ponikao.