Luki Iliću otkaz u Ovijedu, sledeća destinacija mogao bi da bude Pafos
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 23:56
Srpski vezista u potrazi za klubom
Vrlo aktivan bio je Ovijedo ovog leta, a prelazni rok zatvorio je večeras sa ukupno 16 dolazaka i 11 odlazaka. Među poslednjim poslovima koje je španski klub završio pred zatvaranje transfer pijace bio je raskid ugovora sa Lukom Ilićem.
Dugo su to čelnici Ovijeda pokušavali zbog visoke plate srpskog fudbalera, ali njemu nije smetalo da bude i deo drugoligaškog društva. Ipak, 1. septembra pred ponoć na klupskom sajtu pojavila se vest u samo dve rečenice: "Real Ovijedo je obavestio Luku Ilića o raskidu ugovora, tako da više nije deo kluba. Real Ovijedo mu se zahvaljuje na radu i želi mu uspeh u ličnoj i profesionalnoj budućnosti".
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Španski mediji navode da je poslednja ponuda Iliću bila da pređe u Univrzitateu iz Krajove, ali je on odbio da ide u Rumuniju. Umesto toga, nada se angažmanu u Pafosu, koji će nastupati u Ligi konferencije.
Tokom dosadašnje karijere 27-godišnji vezista je već promenio poveći broj klubova, ali nije (još) igrao na Kipru. Pre dolaska u Španiju nastupao je za Crvenu zvezdu i, čak, pomalo iznenada napustio Marakanu pre godinu dana. Delovalo je u tom trenutku da bi mogao da dobije zapaženu ulogu, međutim, na poziv Veljka Paunovića prodat je Ovijedu za 2.000.000 evra. Imao je dobar početak u Španiji, ali je odlaskom Paunovića i serijom loših rezultata počeo da gubi mesto u timu. Dobrim delom zbog pomenute visoke plate.
Na kraju, Ilić je napustio Ovijedo dve godine pre nego što je planirano, posle 20 nastupa i dva gola.
Pre toga, Luka Ilić je u inostranstvu igrao za Trou, Tvente i Bredu, a sve je počelo s odlaskom u Mančester Siti kao tinejdžer, zajedno sa bratom Ivanom, kada su ih Građani u paketu platili Crvenoj zvezdi 5.500.000 evra. Bilo je to još leta 2017.
Pored crveno-belih, u Srbiji je igrao za TSC.