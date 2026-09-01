Luki Iliću otkaz u Ovijedu, sledeća destinacija mogao bi da bude Pafos

Španski mediji navode da je poslednja ponuda Iliću bila da pređe u Univrzitateu iz Krajove, ali je on odbio da ide u Rumuniju. Umesto toga, nada se angažmanu u Pafosu, koji će nastupati u Ligi konferencije.

Tokom dosadašnje karijere 27-godišnji vezista je već promenio poveći broj klubova, ali nije (još) igrao na Kipru. Pre dolaska u Španiju nastupao je za Crvenu zvezdu i, čak, pomalo iznenada napustio Marakanu pre godinu dana. Delovalo je u tom trenutku da bi mogao da dobije zapaženu ulogu, međutim, na poziv Veljka Paunovića prodat je Ovijedu za 2.000.000 evra. Imao je dobar početak u Španiji, ali je odlaskom Paunovića i serijom loših rezultata počeo da gubi mesto u timu. Dobrim delom zbog pomenute visoke plate.

Na kraju, Ilić je napustio Ovijedo dve godine pre nego što je planirano, posle 20 nastupa i dva gola.

Pre toga, Luka Ilić je u inostranstvu igrao za Trou, Tvente i Bredu, a sve je počelo s odlaskom u Mančester Siti kao tinejdžer, zajedno sa bratom Ivanom, kada su ih Građani u paketu platili Crvenoj zvezdi 5.500.000 evra. Bilo je to još leta 2017.

Pored crveno-belih, u Srbiji je igrao za TSC.