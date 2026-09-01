REZZIME DANA (utorak): Padali su golovi, slavili favoriti, ali ti Italijani...

ZAOKRUŽENO

ŠEFIELD UTD – BOLTON (tip 1, kvota 1,65) – razultat 3:2

Veoma napet meč između povremenih premijerligaša, sada učesnika najbolje druge lige na svetu, Čempionšipa. Gost je vodio i sa 1:0 i sa 2:1, ali nije uspeo da sačuva niti bod, a sve mu je preoteo Donovan golom u zaustavnom vremenu.

ZRINJSKI – BORAC BANJA LUKA (tip 1, kvota 1,22) – razultat 3:1

Drugi najigraniji kladilački tip dana, a u pitanju je derbi lige BiH. Strelci za tim iz Zapadnog Mostara bili su Bilbija (47. minut), Ćuže (54) i Ilić (88.), dok je precizan za Banjalučane bio samo Karačić (66).

VOLFZBERGER – LASK (tip 2, kvota 1,47) – razultat 1:3

Opravdao je klub iz Linca ulogu favorita koju su mu dodelili bukmejkeri MOZZARTA i uz malo problema slavio u Volfzbergeru. Naime, vodio je domaćin od 34. do 64. minuta kada je usledio totalan preokret.

CIRIH – JANG BOJS (tip 2, kvota 1,54) – razultat 2:4

Još jedan susret ovog utorka na kojem je palo mnogo golova, a usput je i slavio favorit, što je sigurno obradovalo mnoge kladioce u MOZZARTU koji su poklonili poverenje i pare ovom tipu.

AL HILAL R. - AL AHLI DŽ. (tip 1, kvota 1,45) – razultat 3:0

Veliki derbi saudijskog fudbala između Al Hilala i Al Ahlija pripao je domaćinu iz Rijada sa 3:0, a vodeći gol u meču postigao je Sergej Milinković-Savić. Reprezentativac Srbije već u 9. minutu iskoristio je odlično dodavanje Samervila.

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SVONSI – VOTFORD (tip 1, kvota 1,83) – razultat 2:0

Brzo je sve postignuto, rešeno i odrađeno na ovom susretu Čemponšipa. Oba gola su pala u prvih pola sata, te je delovalo da se neće rezultat tu zaustaviti. Bilo kako bilo, prošao je kec bez frke.

VEST HEM – VULVERHEMPTON (tip 1, kvota 2,05) – razultat 4:2

Možda i neočekivano efikasan susret u Čempionšipu, ali svakako je prošao kec, to jest slavio je domaćin. Vodio je Vest Hem od 31. minuta i nije ispuštao vođstvo. Stigao je i do 34:1 u 64. minutu preko Mavropanosa, koji je nešto kasnije postigao i poslednji gol za goste zatresavši sopstvenu mrežu.



PRECRTANO

TORINO – MONCA (tip 1, kvota 1,73) – razultat 0:1

Igrana su ovog utorka dva meča Kupa Italije i oba su su se našla među Top 10 najigranijih tipova dana u MOZZARTU. Nažalost, oba su pala, a ovde je presudio gol Mote u smiraj prvog poluvremena.

PARMA – KREMONESE (tip 1, kvota 2,10) – razultat 0:2

Kao što napisasmo, Italijani su večeras izdali sve zaljubljenike u sportsko klađenje. Kopa Italija nije nam izvedrila niti mnogo golova, niti pobede favorita.

FAKEL – KRASNODAR (tip 2, kvota 1,70) – razultat 1:1 (3:4 pen)

Duel iz grupne faze Kupa Rusije koji je srušio mnoge tikete i kladilačke nade. Iako je Krasnodar bio veliki favorit, nije se izborio za pobedu ni nakon 90+ minuta, a ni posle penala.