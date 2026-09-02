Mišo, srećan povratak! Dve godine bez fudbala, a otkup 87.500.000 evra

Početak u Čelsiju beše prilično težak. Budući da je došao na zimu, prolećni deo sezone odigrao je gotovo bez kontkretnog učinka. Situacija se poboljšala u sezoni 2023/24, počeo je Mudrik da, tu i tamo postiže i namešta golove, a onda mu se početkom naredne takmičarske godine smrklo.

Fudbalski savez Engleske ga je suspenodvao na četiri godine zbog pozitivnog testa na nedozvoljenu susptancu meldonijum nakon utakmice Lige nacija novembra 2024. godine. Da ne kopamo više po prošlosti, izrečena mu je maksimalna kazna, Ukrajinac je odslužio 20 meseci, a nakon žalbe Sudu za sportsku arbitražu (CAS), u saradnju sa Svetskom antidoping agencijom, jula 2026. godine postignut je sporazum kojim se Mudriku odsluženi period kazne priznaje kao konačan, samim tim i ukida zabrana nastupa.

U matičnom Čelsiju, kao timu sa ambicijom da napadne titulu, povratnik Mudrik bio je prekobrojan, ali se Totenhem odlučio za pokušaj oživljavanja karijere ukrajinskog krila. Mudrik je stigao u severni London na pozajmicu uz mogućnost otkupa za ogromnih 87.500.000 evra. Ogroman novac za igrača kojeg je Čelsi paltio 70.000.000 evra i koji ni pre doping skandala nije ostavio traga na Stamfrod Bridžu. Ali ovakve stvari već duže vreme polaze Čelsiju za rukom, videli smo primere Nonija Maduekea, Andreja Santosa, Lijama Delapa, Nikolasa Džeksona...

Teško da bi se Totenhem odlučio na ovaj korak da nije izvisio za Kodija Gakpa, odnosno za Ilimana Endijaea. Želeli su Sparsi još jedno krilo i rešili da rizikuju sa Mudrikom koji je poslednu utakmicu odigrao pre nešto manje od dve godine.

Međutim, nije se londonski klub tek tako odlučio za Mudrika. Spona je Roberto de Zerbi koji ga je 2021. godine trenirao u Ukrajini jednu polusezonu.

„Veoma sam uzbuđen što sam ponovo sa Robertom De Zerbijem“, rekao je Mudrik za klupski sajt, a imao je šta da kaže i De Zerbi: „Mnogo ću zahtevati od Miše i naš je posao da mu pomognemo da pronađe najbolju verziju sebe. Ako to uradimo, onda može da postane veoma važan igrač za nas. Jedva čekam da ponovo radim sa njim.“

Zvuči neverovatno, ali Mudrikov transfer je tek prvi direktan posao Čelsija i Totenhema od 2009. godine kada je Karlo Kudićini sa Stamford Bridža došao na Vajt Hart Lejn.

Sedamnaest godina bez saradnje, a onda dva posla u danu. Ozvaničen je i transfer štopera Tosina Adarabijoja za koji je Totenhem plato 11.500.000 evra fiksno uz potencijalne bonuse od 2.500.000.