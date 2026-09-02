Sitijeva operacija na otvorenom srcu: IN - 375.000.000, OUT - 177.00.000

Posebno je zanimljiva činjenica da je Siti praktično ušao u trgovinu sa najvećim rivalima na tržištu. Fernandez stiže iz Čelsija, koji je ovog leta postao pravi prodajni gigant. Londonski klub je od prodaje igrača ovog leta inkasirao čak 415.000.000 funti (oko 483.000.000 evra), čime je srušio sopstveni rekord iz prošlog leta od 314.000.000 funti (oko 366.000.000 evra). Ako se uračuna i 17.000.000 funti kompenzacije koju je Čelsi dobio od Sitija za Maresku (oko 19.800.000 evra), prihod je još veći.

Siti je, međutim, ovog leta postao najveći potrošač. Sa dolaskom Enca Fernandeza ukupna potrošnja Građana dostiže 375.000.000 funti (oko 437.000.000 evra), dok je od prodaje igrača prihodovao gotovo 315.000.000 funti (oko 367.000.000 evra). Neto potrošnja tako iznosi oko 60.000.000 funti (oko 70.000.000 evra).

Ipak, brojke same po sebi ne pričaju celu priču. Mnogo je važnije ono što se dogodilo na terenu. Siti je promenio gotovo čitavu krvnu sliku veznog reda. Jedna generacija je otišla, a nova je plaćena pravo malo bogatstvo.

A sada je i poslednji komad slagalice zvanično postavljen na svoje mesto. Siti je potvrdio Enca Fernandeza i dobio još jedno spektakularno ime u potpuno novom veznom redu.

Operacija na otvorenom srcu je završena. Sada počinje najzanimljiviji deo - da se vidi kako će izgledati novi Siti.

Interasantno, ovo je tek drugi put u istoriji da je transfer nekog argentinskog fudbalera koštao preko 100.000.000 evra i ponovo je to bio Enco Fernandes, koji je za 121.000.000 evra stigao iz Benfike u Čelsi u januaru 2023. godine. Slede Gonzalo Iguain (iz Napolija u Juventus za 90.000.000 evra 2016. godine), Hulijan Alvares (iz Mančester Sitija u Atletiko Madrid za 75.000.000 evra 2024. godine), Anhel Di Marija (iz Real Madrida u Mančester Junajted za 75.000.000 evra) i Niko Paz (iz Real Madrida u Komo za 66.000.000 evra ovog leta).