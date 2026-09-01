Obrukaš se, razapnu te, Čelsi precrta, a ti na najlepšem jezeru igraš Ligu šampiona

Nije Ćabi javno izgovorio ove reči, ali je sve bilo jasno nakon što se Čelsi bacio na posao i potpisao Emilijana Martineza. Ozvaničio je transfer minulog vikenda, u nedelju oko 10.00 ujutru, a već u 13.30, popularni Dibu bio je među stativama. Od Sančeza ni traga, ni glasa. Nije bio čak ni u protokolu za meč sa svojim bivšim klubom Brajtonom. Jasan znak da se Čelsi spremao da ga pozdravi i pošalje ga daleko od Stamford Bridža.

Sančez je završio na suvoj pozajmici u Komu, što jeste kvalitativni pad, ali i te kako ima svojih prednosti. Otišao je daleko od surove ostrvske javnosti koja ga je momentalno razapela i ubrzala mu odlazak iz kluba, a pritom je došao u ambiciozni tim Seska Fabregasa u kojem će, za razliku od Čelsija, igrati u Ligi šampiona... a kišni London zameniće jednom od najlepših lokacija za život ne samo u Italiji, već i u Evropi.

Fabregas je sa zemljakom popunio najdeficitarniju poziciju u timu. Žan Bute bio je najslabija tačka tima sa stadiona Đuzepe Sinigalja, a paradoksalno, sada će Francuz gledati u leđa čoveku koji je apostrofiran kao slaba tačka Čelsija. Bez obzira na sklonosti ka greškama, Sančez je daleko bolji čuvar mreže od Butea, koji se pritom vrlo dobro snalazi u igri nogom na kojoj španski stručnjak insistira.

Sančez u golmanskom CV-ju ima 112 utakmica za Čelsi, a čak 171 u Premijer ligi. U elitnom rangu engleskog fudbala primio je 207 golova, a 49 puta uspeo da sačuva mrežu.