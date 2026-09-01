Obrukaš se, razapnu te, Čelsi precrta, a ti na najlepšem jezeru igraš Ligu šampiona
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 23:13
Kako je Robert Sančez za nedelju dana prošao put od prvog golmana Čelsija do poslednjeg šrafa koji je nedostajao Fabregasovom timu
Trebalo je Robert Sančez da bude startni golman Čelsija, tima s ambicijom da pomrsi račune šampionskom Arsenalu. Ali je istom tom Čelsiju, jedna utakmica, ona na otvaranju Premijer lige bila dovoljna da shvati da sa golmanom kao što je Sančez neće moći da napade titulu prvaka Engleske.
Dva puta je španski golman svojim brljotinama vraćao Fulam u život, primio gol kakav sebi ne bi dozvolilo 99% golmana i van liga petice i Ćabi Alonso je brzo presekao - "Neću sa Sančezom u lov na Arsenal".
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Nije Ćabi javno izgovorio ove reči, ali je sve bilo jasno nakon što se Čelsi bacio na posao i potpisao Emilijana Martineza. Ozvaničio je transfer minulog vikenda, u nedelju oko 10.00 ujutru, a već u 13.30, popularni Dibu bio je među stativama. Od Sančeza ni traga, ni glasa. Nije bio čak ni u protokolu za meč sa svojim bivšim klubom Brajtonom. Jasan znak da se Čelsi spremao da ga pozdravi i pošalje ga daleko od Stamford Bridža.
Sančez je završio na suvoj pozajmici u Komu, što jeste kvalitativni pad, ali i te kako ima svojih prednosti. Otišao je daleko od surove ostrvske javnosti koja ga je momentalno razapela i ubrzala mu odlazak iz kluba, a pritom je došao u ambiciozni tim Seska Fabregasa u kojem će, za razliku od Čelsija, igrati u Ligi šampiona... a kišni London zameniće jednom od najlepših lokacija za život ne samo u Italiji, već i u Evropi.
Fabregas je sa zemljakom popunio najdeficitarniju poziciju u timu. Žan Bute bio je najslabija tačka tima sa stadiona Đuzepe Sinigalja, a paradoksalno, sada će Francuz gledati u leđa čoveku koji je apostrofiran kao slaba tačka Čelsija. Bez obzira na sklonosti ka greškama, Sančez je daleko bolji čuvar mreže od Butea, koji se pritom vrlo dobro snalazi u igri nogom na kojoj španski stručnjak insistira.
Sančez u golmanskom CV-ju ima 112 utakmica za Čelsi, a čak 171 u Premijer ligi. U elitnom rangu engleskog fudbala primio je 207 golova, a 49 puta uspeo da sačuva mrežu.