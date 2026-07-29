Može li Kairat opet do Lige šampiona?

Jedan od najneizvesnijih duela drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona je obračun kiparskog i kazahstanskog prvaka, Omonije i Kairata. U prvom meču u Nikoziji, minimalna prednost Ostrvljana (1:0), tima koji predvodi norveški stručnjak Hening Berg.

Ekipa iz Almatija je imala više od sat vremena igrača više, ali nije uspela da zatrese mrežu tvrdih Kiprana, odnosno legije stranaca u šampionu ove zemlje. Kairat je u top formi u šampionatu Kazahstana koje je ušlo u poslednju trećinu. Za vikend je pobeđen dotadašnji lider Ordabasi sa 2:1 i preuzeto čelo u šampionatu ove bivše republike SSSR-a.