Može li Kairat opet do Lige šampiona?
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 10:52
Tim iz Almatija juri danas (16.00) gol minusa (0:1) iz Nikozije protiv Omonije u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona
Jedan od najneizvesnijih duela drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona je obračun kiparskog i kazahstanskog prvaka, Omonije i Kairata. U prvom meču u Nikoziji, minimalna prednost Ostrvljana (1:0), tima koji predvodi norveški stručnjak Hening Berg.
Ekipa iz Almatija je imala više od sat vremena igrača više, ali nije uspela da zatrese mrežu tvrdih Kiprana, odnosno legije stranaca u šampionu ove zemlje. Kairat je u top formi u šampionatu Kazahstana koje je ušlo u poslednju trećinu. Za vikend je pobeđen dotadašnji lider Ordabasi sa 2:1 i preuzeto čelo u šampionatu ove bivše republike SSSR-a.
Izabrane vesti
S druge strane, prvenstvo Kipra kreće među poslednjima u Evropi zbog vrelih leta u ovoj ostrvskoj državi. Neće gostima biti toliko neprijatno u Almatiju jer se očekuje temperatura oko 30 stepeni, nešto manja nego što je bila pre osam dana u Nikoziji.
17.00: (2,20) Kairat (3,35) Omonija (3,35) - 0:1
Berg žali za boljim rezultatom u prvom meču.
“Nismo imali sreće. Uradili smo mnogo dobrih stvari kada smo igrali 11 na 11. Kada smo ostali sa fudbalerom manje na terenu, postalo je teže igrati protiv iskusnog tima, ali smo i tada igrali dobar fudbal", rekao je norveški stručnjak.
Omonija ne može da računa na pocrvenelog u prvom meču Mađara Loika Nega. Kairat se navikao na život bez Dastana Satpajeva koji je ovog leta pojačao Čelsi. Portugalski napadač Žoržinjo je povređen, dok u timu neće biti suspendovanog zbog kartona Lukasa Afrikoa. U formi je Španac Mark Gual, novajlija ovog leta koji je nekada branio boje Legije. On je postigao prvi gol za Kairat u derbiju protiv Ordabasija u nedelju. Drugi pogodak delo je Finca Oive Jukole koji je ove godine stigao u Almati iz Ilvesa. Na 20 utakmica ima odličan učinak od po pet golova i isto toliko asistencija.
18.00: (1,80) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (4,70)
Pobednik ovog dvomeča ide na boljeg iz duela Levski Sofija – Univerzitatea Krajova. U prvom meču je bugarski prvak slavio sa 1:0 pred današnji revanš u Transilvaniji. Poraženi ide u kvalifikacije za Ligu Evrope gde će se ukrstiti sa Linkolnom sa Gibraltara.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 2. KOLO (REVANŠI)
Utorak
KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1
/Simić 52, Mikels 70/
Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3
Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1
/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/
Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3
/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/
Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4
/Zajdl 54, Soglo 68/
Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2
/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/
Sreda
17.00: (2,20) Kairat (3,35) Omonija (3,35) - 0:1
18.00: (1,80) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (4,70) - 0:0
19.00: (1,80) Leh Poznanj (3,50) Orhus (4,20) - 4:1
19.30: (1,63) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (5,10) - 1:2
19.30: (1,90) Univerzitatea Krajova (3,50) Levski (4,20) - 0:1
20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0) - 4:0
20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,20) Fenerbahče (1,53) - 0:1
20.15: (1,35) Slovan (4,50) Iberija (8,50) - 2:0
*** kvote su podložne promenama