Grobna tišina na Poljudu u nadoknadi: Primljen gol u 95. minutu – tako tipično za Hajduk

Hajduk ne bi bio Hajduk da mu se ovo ne dešava.

Ovo je tako tipično za ponos Dalmacije. Bio je bolji, imao je prednost, samo je trebalo da zatvori utakmicu u kojoj je veliki deo vremena povlačio konce. Nije to učinio, nije zatvorio sve prilaze golu. Rakov je skamenio sve u Splitu, nastala je grobna tišina na Poljudu u nadoknadi…

Ali, i pre toga su stvari pošle po zlu. Od onoga trena kada je Adrion Pajaziti zaradio direktan crveni karton zbog nesmotrenog starta – na 60 metara od svog gola?! Apsolutno nepotrebno.

Na isteku jednog časa Albanac je stvorio problem Hajduku, a do tada je bilo dosta dobrih momenata za ekipu Gonzala Garsije. Poljud je pao u transf kada je Mikele Šego zatresao mrežu na ubacivanje Bambe Sanjanga, međutim, vrlo brzo u prvom poluvremenu je Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama, izjednačio rezultat na semaforu. Ipak, nije to pokolebalo Bile.

Nije ni okvir gola koji je u nadoknadi uzdrmao Lamin Dijabi Fadiga. Napadao je u talasima Hajduk, izlazio je visoko, ušao u dve dobre šanse i – promašio. Ali, početkom drugog poluvremena je Dalison de Almeida poslao loptu gde treba i postigao treći gol u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Mogao bi da se ispostavi kao dobro pojačanje.

Ipak, sve je osam minuta kasnije pokvario Adrion Pajaziti. Odnos snaga je posle crvenog kartona počeo da se menja, Rakov je imao više loptu u posedu, ali iz njega nije uspeo da uradi što je želeo. Barem ne do nadoknade. U poslednjem minutu je Lamin Dijabi Fadiga uradio što nije u nadoknadi prvog dela – zatresao je mrežu. I navijačima splitskog kluba počele su da se vraćaju slike iz prošlosti…

Hajduk je poslednji put na jesen izlazio na međunarodnu scenu još u Ligi Evrope davne 2010/2011. Od tada je pet puta uzastopce ispadao u plej-ofu. Sada mu se ukazala dobra šansa, međutim, nije uspeo da stekne kapital na domaćem terenu protiv tima koji je poslednji u poljskoj Ekstraklasi i koji posle tri kola nema niti jedan bod. Da bi ušao u Ligu konferencije sada mu je neophodna pobeda u Čestohovi kroz sedam dana.

Imaće brige u Hajduku, ali njih ne bi trebalo da bude u Bragi. Mada, moglo je da bude i bolje po Portugalce da su u duelu sa bečkom Austrijom promenili izvođača penala – 2:0 (1:0). Tokom letnjeg prelaznog roka otkupljen je Pau Viktor za 12.000.000 evra, već je dao tri pogotka. Jedan od njih dana – u prvom poluvremenu. Namestio je loptu na belu tačku i pogodio. Ponovo ju je uzeo u nastavku i – promašio.

Propustio je priliku Pau Viktor da sam na pleća uprti ceo tim i unese ga u Ligu konferencije, uneo je blagu nesigurnost u Bragine redove, ali imao je ko da izvadi fleke. Dijego Rodriges je pred nadoknadu duplirao prednost i doneo mir svima u klubu. Prolaz nije obezbeđen, ali ekipa koja je izbacila pančevački Železničar ima dobar kurs. Samo još da u Beču sa prave strane dune vetar.

LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Inter Turku - Kopenhagen 0:0

Linkoln - Larn 0:2 (0:0)

/O'Nil 82, O'Hara 90+3/

Midtjiland - Rijeka 2:0 (1:0)

/Čo 20, Johansen 49/

Nordsjeland - Sankt Galen 1:0 (1:0)

/Rejkjer 13/

Ki Klaksvik - Riga 0:0

Tromze - Brajton 0:0

PAOK - Bran 1:1 (0:0)

/Baba 80 - Eriksen 57/

Vikingur - Borac Banjaluka 1:3 (0:2)

/Sigurdson 75pen - Juričić 21, 86, Jojić 23/

Drita - Inter Eskaldes 2:2 (2:1)

/Salihu 4, Krasnići 42 - Berlanga 13, Lopes 56/

Gornjik - Monako 2:3 (0:1)

/Prekop 53, Liset 74 - Bijeret 9, Kamara 51, Bruner 58/

Sion - Ajaks 2:4 (1:0)

/Surdez 34, Čuaref 72pen - Brant 53, Leonardo 60, Arokodare 74, Klasen 87/

Panatinaikos - Hradec 2:2 (0:0)

/Tete 55, 61 - Umar 89, 90+6/

Gent - Hibernijan 0:0

Madervel - Frajburg 1:3 (1:1)

/Šarl Kuk - Ginter 28, 65pen, Goto 90+6/

Atalanta - Hapoel Tel Aviv 0:0

Lugano - Makabi Tel Aviv 2:1 (1:0)

/Berens 31, Grgić 54pen - Šahar 47/

Rendžers - Jablonec 1:0 (0:0)

/Naderi 50/

Harts - Rapid Beč 2:2 (0:1)

/Ru Jao 56ag, Vilson 62 - Ru Jao 31, Vurmbrand 79/

Hetafe - Partizan 3:1 (1:1)

/Unal 10, Garsija 87, Mohika 90 - Sek 43/

Hajduk - Rakov 2:2 (1:1)

/Šego 21, De Almeida 47 - Emreli 27, Dijabi Fadiga 90+5/

Dinamo Siti - Pafos 1:1 (0:0)

/Fadairo 79 - Lele 82/

Braga - Austrija 2:0 (1:0)

/Viktor 24pen, Rodriges 88/

Šamrok - KuPS 1:1 (0:0)

/Stivens 49 - Paržišek 85/