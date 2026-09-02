Grof od Skoplja: Miodrag Božović na klupi najtrofejnijeg kluba Makedonije

Jedan od najpoznatijih trenera prostora bivše Jugoslavije stiže u Vardar sa bogatom fudbalskom biografijom, a prvi zadatak biće mu da probudi posrnulog velikana. Vardar je već na minus osam u odnosu na lidera Škendiju, koja je u ovom trenutku najbliža šampionskom trofeju i drži pol-poziciju u borbi za titulu u Makedoniji.

Božović je rođen 22. juna 1968. godine u Mojkovcu, a tokom igračke karijere nosio je dresove Budućnosti iz Podgorice, Crvene zvezde, indonežanske Pelite, kiparskog APOP-a, holandskog RKC Valvajka, japanske Avispe Fukuoke i Rozendala. Profesionalnu karijeru završio je već sa 30 godina, posle čega se potpuno posvetio trenerskom poslu.

Prve korake kao trener napravio je u FK Beogradu, dok je potom bio pomoćnik u japanskom Saporu. Širu afirmaciju stekao je na klupi Borca iz Čačka, koji je u više navrata predvodio do zapaženih rezultata, uključujući i istorijsko šesto mesto u Superligi Srbije. U sezoni 2006/07. vodio je Budućnost do vicešampionske titule u Crnoj Gori, a radio je još u AEP Pafosu, Hajduku iz Beograda i Obiliću.

Pravi uspon usledio je odlaskom u Rusiju 2008. Tokom sedam godina na tamošnjim terenima vodio je Amkar Perm, FK Moskvu, Dinamo Moskvu, Rostov i Lokomotivu iz Moskve. Najveći uspeh ostvario je sa Rostovom, sa kojim je 2014. osvojio Kup Rusije, dok je sa Amkarom i FK Moskvom ostvario istorijske plasmane na četvrto mesto Premijer lige.

U maju 2015. godine preuzeo je Crvenu zvezdu i odmah vratio šampionski sjaj na Stadion „Rajko Mitić“. U sezoni 2015/16. predvodio je crveno-bele do dominantne titule prvaka Srbije, uz impresivan učinak od 24 uzastopne pobede. Iako nije uspeo da napravi značajniji evropski iskorak, ostao je upamćen kao trener koji je ekipi doneo stabilnost i rezultatsku nadmoć u domaćem prvenstvu. Sezonu kasnije Zvezda je dugo držala lidersku poziciju, ali je tri kola pre kraja prepustila vrh tabele, nakon čega je Božović podneo ostavku. Na klupi beogradskog velikana ostvario je učinak od 62 pobede, 11 remija i 10 poraza na ukupno 83 utakmice.

Posle epizode u Crvenoj zvezdi ponovo se vratio u Rusiju, gde je vodio Arsenal Tulu i Krila Sovjetov, a u karijeri je još sedeo na klupi Nefčija iz Bakua, iranskog Esteglala i podgoričke Budućnosti.

U ponedeljak, kad je gostovao u podkastu „2x45“ rekao je Grof da je bilo kontakata sa nekoliko klubova iz Mozzart Bet Superlige, ali da je izostala realizacija. Šansu je video Vardar i ugrabio ga.

PIŠE: Martin Tanaskovski