Boka dolazi sa šansom da postane prvi klub koji je tri puta osvojio Sudamerikanu. Atletiko Mineiro, sa druge strane, želi prvi trofej u ovom takmičenju, ali i da prošlogodišnji poraz u finalu od Lanusa, posle penal-serije, pretvori u daleku uspomenu. Jedan bi mogao da se osamostali na vrhu istorijske liste osvajača, drugi da konačno upiše svoje ime na pehar koji mu nedostaje. Ipak, između ova dva kluba postoji mnogo više od večerašnjeg uloga.

Njihovo rivalstvo počelo je još 1978. godine, kada je Boka, tada branilac titule u Kopa Libertadores, dvaput savladala Atletiko Mineiro u polufinalnoj grupi. Argentinci su nastavili put ka još jednom kontinentalnom tronu, potvrđujući da je njihova generacija već tada pripadala samom vrhu južnoameričkog fudbala. Atletiko je, međutim, morao da zapamti prve lekcije o rivalu koji će mu se vraćati kroz istoriju. Petnaest godina kasnije, 1993, rivali su se ponovo našli na suprotnoj strani, ovog puta u finalu Kopa de Oro. Prvi susret u Brazilu završen je bez golova, a Boka je u revanšu na svom terenu slavila 1:0, zahvaljujući Karlosu Makalisteru. Bio je to njihov prvi direktni duel za međunarodni trofej, a ujedno i jedini do današnjeg dana.

23.30: (3,45) Atletiko Mineiro (2,95) Boka Juniors (2,25)

Trideset tri godine kasnije, ponovo igraju finale, ponovo za kontinentalno zlato, samo što ovog puta nema revanša, nema prostora za popravni, niti mogućnosti da se sudbina promeni na drugom stadionu. Boka je istorijski uspešnija u međusobnim susretima. U osam zvaničnih međunarodnih utakmica ima tri pobede, Atletiko jednu, dok su četiri završene remijem. Ako se u račun uključi i prijateljski susret iz 1985, kada je bilo 0:0, zbir raste na devet. Ali statistika ne mora uvek da bude ogledalo stvarnosti, posebno kada se posmatraju nokaut susreti. U četiri eliminacione serije, oba kluba imaju po dve uspešne.

Atletiko je prvi put uzvratio 2000. godine, u četvrtfinalu Kopa Merkosur. Brazilci su na svom terenu slavili 2:0, a potom u Buenos Ajresu odigrali 2:2, dovoljno za ukupnih 4:2 i prolaz dalje. Dvadeset jednu godinu kasnije, ponovo su se sudarili, ovog puta u osmini finala Libertadoresа. Dva meča, dva remija bez golova, poništeni golovi Boke, VAR, protesti, nervoza i penali. Na Mineirau je Atletiko dobio seriju 3:1 i još jednom eliminisao argentinskog velikana. Taj dvomeč ostao je jedna od najburnijih epizoda njihovog rivalstva, a ujedno i podsetnik da se između Boke i Galoa često ne igra samo fudbal, već i utakmica živaca, autoriteta i temperamenta.

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Večerašnji ulog posebno je značajan za Boku. Sudamericana je osnovana 2002. godine, kao kontinentalno takmičenje koje je vremenom izgradilo sopstveni identitet, ali opet nekako u senci Libertadoresа. U Južnoj Americi ona nije samo utešna nagrada za klubove koji nisu stigli do najelitnijeg takmičenja. Za mnoge je to trofej koji obeležava generaciju, otvara vrata međunarodne afirmacije i ostavlja trajno mesto u klupskoj istoriji. Putovanja, klimatske razlike, stadioni, gostovanja i nepredvidive eliminacione utakmice daju joj posebnu težinu.

Boka je Sudamerikanu osvajala 2004. i 2005. godine, protiv Bolivara i Pumasa. U prvom finalu morala je da nadoknadi poraz u La Pazu, dok je godinu kasnije protiv meksičkog predstavnika odlučivala penal-serija. Dve uzastopne titule ostale su jedan od zaštitnih znakova kluba u ovom takmičenju. Međutim, od tada je prošlo više od dve decenije, a Boka nije podigla međunarodni trofej. Večeras se, dakle, ne bori samo za treću Sudamerikanu, već i za povratak na kontinentalni tron i prekid dugog čekanja.

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Atletiko Mineiro je drugačija priča, ali ne manje snažna. Galo, odnosno Petao, klub iz Belo Orizontea, grada koji je fudbalski identitet gradio kroz veliko rivalstvo sa Kruzeirom i strast koja pripada najživopisnijim brazilskim tradicijama. Njegova crno-bela boja, simbol petla i navijačka kultura odavno su više od klupskih oznaka. Atletiko je 2013. osvojio Libertadores, u kampanji koja se pamti po Ronaldinju, Žou, Bernardu, Dijegu Tardeliju i dramatičnom finalu. Taj trofej potvrdio je da Galo može da stigne do samog vrha kontinenta, ali Sudamericana ostaje prazno mesto u njegovoj kolekciji.

U poslednje vreme, Atletiko je navikao na velike završnice, ali i na bol koji one nose. Finale Libertadoresа 2024, prošlogodišnja Sudamericana protiv Lanusa, izgubljena posle penala, pa novo finale ove godine – tri uzastopne sezone u kojima se klub nalazi na poslednjoj stepenici kontinentalnog puta. Takav niz nije slučajan, ali trofeji su ono što na kraju ostaje zapisano. Večeras Galo može da pretvori kontinuitet u istoriju, a prošlogodišnje razočaranje u iskupljenje.

Predvođena trenerom Rudolfom Aruabarenom, ekipa Boke pokušaće da prekine osamnaestogodišnji niz bez osvajanja međunarodnih trofeja, dok će Atletiko Mineiro, pod vođstvom Eduarda Domingesa, nastojati da prevaziđe razočaranje zbog dva izgubljena kontinentalna finala u prethodne dve godine, 2024. i 2025. godine. Utakmicu će suditi Andres Matonte.