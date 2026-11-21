Mančester Siti bez pobede četvrti uzastopni meč, pričaće se o poništenom golu Halanda
Vreme čitanja: 6min | sub. 21.11.26. | 15:25
Fulam odneo bod sa Etihada lepim golom Rodriga Muniza, na asistenciju deteta Građana Oskara Boba, dok je Eliot Anderson sprečio da Građani dožive četvrti vezani poraz – 1:1 (0:1)
Dok čitava planeta čeka da se odredi kazna Mančester Sitiju za kršenje fer-pleja, Građani kao da su sami sebe počeli da kažnjavaju na mečevima Premijer lige. Ove subote su odigrali još jedan loš meč, pa su dopustili da ih nasred Etihada Fulam nadigra i umalo savlada. Na kraju je bilo 1:1 (0:1), a domaćin može da bude zadovoljan što mu to nije bio četvrti uzastopni poraz u engleskom šampionatu, i to pošto ga je prethodno otvorili sa sedam vezanih pobeda!
Da sve bude još bolnije po navijače drugog najtrofejnijeg kluba u Mančesteru, jedan od junaka Fulama bio je baš njihovo dete Oskar Bob. Norveški vezista, koji je odigrao blizu 50 utakmica za Siti pre nego što se početkom godine preselio u London, asistirao je u 16. minutu Rodrigu Munizu za vođstvo.
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Bila je to lepo izvedena akcija gostiju. Bob je driblingom uspeo da se oslobodi Rubena Dijasa, potom pošalje pravovremeno dodavanje u sredinu, a Brazilac je to dočekao i preciznim šutem savladao Đanluiđija Donarumu.
Osam minuta kasnije je Siti izjednačio, ali taj pogodak je Tomas Bramol poništio. I, momentalno izazvao ogromne polemike na društvenim mrežama. Prosto, kao da je nemoguće da neka iole značajnija premijerligaška utakmica prođe da se arbitri ne nađu u centru pažnje.
Šta se tačno zbilo u tom 24. minutu? Ilima Endijaj je prošao po desnom krilu i uputio centaršut ka Erlingu Halandu, a Norvežanin je uspeo da šutne iz voleja. Ne preterano jako, Bernd Leno je intervenisao, ali nije uspeo da uhvati loptu iz prve, već ju je izbio ispred sebe. U trenutku kada je rukama krenuo da je pokupi, Haland je hitro reagovao i šutnuo loptu kroz njegove noge. Isprva, gol je priznat, ali je posle reakcije iz VAR sobe Bramol ipak dosudio prekršaj nad golmanom Fulama. Sporna odluka, jer usporen snimak jasno pokazuje da je Haland šutnuo loptu u momentu dok je ona još “živa”, odnosno Leno je ne drži u rukama. Nije došlo do kontakta između njih dvojice...
Kako bilo, Siti je morao da nastavi da juri minus, a to baš i nije bilo tako lako protiv motivisanog rivala. A, po motivaciji je prednjačio Bob.
Krilni napadač Fulama je bio veoma blizu toga da u samom finišu poluvremena duplira prednost. Snašao se u šesnaestercu, uspeo da prevari lošu odbranu Sitija i izbije sam pred Donarumu, ali Italijan je uspeo da zaustavi njegov šut.
Mančester je živnuo tek u nastavku.
Imao je domaćin i malo sreće da izjednači. Posle kornera u 57. minutu je obrana Fulama uspela da izbaci loptu, ali samo na ivicu šesnaesterca, gde je spreman bio Eliot Anderson. Uhvatio je savršeno volej, lopta je skakutala između brojnih igrača zgužvanih u šesnaestercu i pronašla put do mreže.
Kasnije je upravo Anderson bio u prilici da duplira prednost, ali je njegov šut u 65. minutu završio za malo pored desne stative.
Očekivali bismo posle izjednačenja da Siti krene još agresivnije i da sabije Fulam u šesnaesterac, ali ovo više nije Gvardiolin Mančester, već Mareskin. Gosti su osetili da mogu da se nadigravaju i da jurnu po sva tri boda. I bili su blizu novog vođstva. U 69. minutu je Alek Ivobi uspeo da prihvati loptu i šutira iz peterca, ali Donaruma je istrčao na vreme i skratio mu ugao.
Bila je to najkvalitetnija šansa koju smo videli u toj završnoj fazi meča, ali Fulam je i posle nje bio bliži drugom pogotku od rivala. Pretili su Muniz i Sander Berge, ali nisu uspeli da pronađu put do mreže pa je ostalo 1:1.
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PREMIJER LIGA, 11. KOLO
Subota
Mančester Siti - Fulam 1:1 (0:1)
/Anderson 57 - Muniz 16/
16.00: (2,00) Čelsi (3,50) Lids (3,50) MOZZART RELAX
16.00: (2,50) Koventri (3,40) Kristal Palas (2,65) MOZZART RELAX
16.00: (1,80) Aston Vila (3,50) Sanderlend (4,20) MOZZART RELAX
16.00: (1,52) Totenhem (4,20) Ipsvič (5,60) MOZZART RELAX
18.30: (5,30) Njukasl (4,00) Arsenal (1,58) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (5,90) Hal (4,20) Brajton (1,50) MOZZART RELAX
17.30: (1,75) Liverpul (3,90) Mančester Junajted (4,10) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Brentford (3,45) Everton (3,05) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama