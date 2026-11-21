Da sve bude još bolnije po navijače drugog najtrofejnijeg kluba u Mančesteru, jedan od junaka Fulama bio je baš njihovo dete Oskar Bob . Norveški vezista, koji je odigrao blizu 50 utakmica za Siti pre nego što se početkom godine preselio u London, asistirao je u 16. minutu Rodrigu Munizu za vođstvo.

Dok čitava planeta čeka da se odredi kazna Mančester Sitiju za kršenje fer-pleja, Građani kao da su sami sebe počeli da kažnjavaju na mečevima Premijer lige. Ove subote su odigrali još jedan loš meč, pa su dopustili da ih nasred Etihada Fulam nadigra i umalo savlada. Na kraju je bilo 1:1 (0:1), a domaćin može da bude zadovoljan što mu to nije bio četvrti uzastopni poraz u engleskom šampionatu, i to pošto ga je prethodno otvorili sa sedam vezanih pobeda!

Bila je to lepo izvedena akcija gostiju. Bob je driblingom uspeo da se oslobodi Rubena Dijasa, potom pošalje pravovremeno dodavanje u sredinu, a Brazilac je to dočekao i preciznim šutem savladao Đanluiđija Donarumu. Osam minuta kasnije je Siti izjednačio, ali taj pogodak je Tomas Bramol poništio. I, momentalno izazvao ogromne polemike na društvenim mrežama. Prosto, kao da je nemoguće da neka iole značajnija premijerligaška utakmica prođe da se arbitri ne nađu u centru pažnje. Šta se tačno zbilo u tom 24. minutu? Ilima Endijaj je prošao po desnom krilu i uputio centaršut ka Erlingu Halandu, a Norvežanin je uspeo da šutne iz voleja. Ne preterano jako, Bernd Leno je intervenisao, ali nije uspeo da uhvati loptu iz prve, već ju je izbio ispred sebe. U trenutku kada je rukama krenuo da je pokupi, Haland je hitro reagovao i šutnuo loptu kroz njegove noge. Isprva, gol je priznat, ali je posle reakcije iz VAR sobe Bramol ipak dosudio prekršaj nad golmanom Fulama. Sporna odluka, jer usporen snimak jasno pokazuje da je Haland šutnuo loptu u momentu dok je ona još “živa”, odnosno Leno je ne drži u rukama. Nije došlo do kontakta između njih dvojice...