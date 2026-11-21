Starijeg Samardžića, iako je dovoljno dugo reprezentativac Srbije, javnost još nekako nije do kraja, čestito upoznala. Ali, mlađi brat je danas sa ova dva gola „zapretio“ da će zaseniti Lazara. Dva jednostavna poteza: prvo odbitak, bez mnogo komplikovanja, a onda fantastičan skok i udarac glavom – dva gola za tri boda.

Svetsko prvenstvo je takmičenje u kojem je od velike važnosti da se prođe grupa, a Srbija je skoro već ostvarila taj cilj, jer dalje ide i osam trećeplasiranih timova. Zato je u drugom planu, objektivno, skromno izdanje orlića. Ali, mogao bi ovaj rezultat da ih oslobodi, rastereti, pa da u narednim mečevima zaigraju bolje, da imaju više loptu u nogama, da bude opasniji, sa boljom kombinatorikom.

Nije imalo mnogo toga da se vidi u igri reprezentacije Srbije u prvom poluvremenu. Malo-pomalo Honduras je zagospodario sredinom terena, potisnuo orliće na njihovu polovinu i mnogo više držao loptu u nogama. Može i iz takve situacije da se bude opasan, preko brzih kontri, polukontri, ali tim Igora Matića to nije uspevao da uradi.

Levica Dragana Anokića, koja je sevnula u 19. minutu sa skoro 25 metara i uzdrmala stativu, a Tadija Cojić zakasnio da odbitak smesti u mrežu, bio je jedini trenutak vredan pažnje i aplauza u prvom poluvremenu. Teško je srpski tim uspevao da prenese loptu preko polovine terena, dvojica špiceva su bila gotovo odsečena od ostatka ekipe.

Na drugoj strani, golman Savo Radanović je imao više posla od njegovog kolega iz Hondurasa, ali je i on bio savladan pred kraj poluvremena, ali ga je pogledala sreća: Arzu je u velikoj šansi, najboljoj u prvom delu, šutirao pored stative.

Na poluvremenu u igru je ušao Tadija Samardžić i praktično iz prvog kontakta s loptom je pogodio mrežu. Bila je to srećna okolnost i spretna reakcija, nakon što je golman Hondurasa izleteo u prazno kod prekida, ali taj pogodak je promenio tok meča. Rival je postao manje opasan, izgubio je na sigurnosti i samopouzdanju. A, u 70. minutu Samardžić mlađi je reagovao kao klasičan centarfor, nadvisio je sve u skoku i glavom poslao fudbal u mrežu za 2:0.

Sve je tu bilo rešeno, iako je Honduras imao jednu jako dobru priliku da se vrati u utakmicu, ali je lopta završila pored stative.

Tri boda su u džepu, drugi krug na vidiku, bar malo dobrih vesti za srpski fudbal u poslednje vreme.

SVETSKO PRVENSTVO ZA IGRAČE DO 17 GODINA

SRBIJA – HONDURAS 2:0 (0:0)

/Samardžić 49, 70/

Stadion: Aspajr zoun – teren 4

Sudija: Vili Enga (Kamerun)

SRBIJA: Radanović – Davidov (od 79. Đurić), Baucal, Marinković, Strika – Anokić (od 74. Andrijašević), Matanović (od 74. Pejović), Cojić, Stevanović – Grujić (od 46. Samardžić), Žarković (od 59. Vajagić).

HONDURAS: Paz – A. Rodrigez, Đamfi, D. Arzu, J. Matute (od 60. Perez) – Kruz, Konor (od 60. Lopez), J. Arzu (od 74. Klaros) – D. Matute (od 74. Romero), Ž. Rodrigez (od 84. Moja), Aranja.

SVETSKO PRVENSTVO ZA IGRAČE DO 17 GODINA - 1. KOLO

Grupa L

Japan - Kolumbija 1:2 (1:1)

/Saito 38 - Agamez 5, Martinez 93p/

Srbija - Honduras 2:0 (0:0)

/Samardžić 49, 70/