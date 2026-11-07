Groznica poslednjeg kola MLS-a: Joveljićev Sijetl biti ili ne biti, mora da pobedi

Na Zapadu su sigurni i Dalas, San Hoze, Sent Luis, Hjuston i Los Anđeles, a na Istoku Inter Majami, Nju Ingland, Čikago i Šarlot. Podsećanja radi, sedmo mesto garantuje plej-of u obe konferencije, dok će osmoplasirani i devetoplasirani tim da igraju baraž za poslednje mesto u plej-ofu. Ako timovi budu imali isti broj bodova, odlučuje broj pobeda, pa tek onda gol-razlika.

01.00: (1,95) Sijetl (4,00) Los Anđeles (3,40)

Nama je najzanimljiviji Sijetl za koji igra srpski centarfor Dejan Joveljić. Saundersi vise, prvi su ispod crte, sa istim brojem bodova kao i Portland i Kolorado, ali ova dva tima imaju trijumf više.

Joveljićev tim može da se ušunja u plej-in, možda i plej-of, gde je trenutno Galaksi sa bodom više, ako pobedi šestoplasirani Los Anđeles koji je obezbedio mesto u plej-ofu, a potrebno je da jedan od tri konkurenta, Galaksi, Kolorado i Portland ne osvoje tri boda u poslednjem kolu.

01.00: (2,05) Dalas (3,90) Kolorado (3,20)

Dolaskom Joveljića letos iz Kanzasa, Sijetl je ušao u formu, vezao je četiri trijumfa. Činilo se da je siguran putnik za doigravanje, ali je sada u lošem ritmu sa pet mečeva bez pobede. I srpski reprezentativac nije u golgeterskoj formi, samo gol na pet utakmica.

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U dresu novog kluba je postigao pet pogodaka na 10 utakmica, a u prvom delu sezone u Kanzasu je dao osam golova. Prošle godine je 18 puta zatresao mrežu, a najbolje mu je bila 2024. godina u Los Anđelesu kada je 21 put matirao protivničke golmane u MLS-u.

22.00: (2,00) Čikago (4,20) Kolumbus (3,15)

I tim iz Kalifornije nije u formi, tri meča bez pobede. U maju ove godine je Los Anđeles na svom terenu pobedio Sijetl sa 1:0, a prošle godine je Saunders dobio današnjeg rivala u državi Vašington sa 5:2.

MLS – 34. (POSLEDNJE) KOLO

Subota

22.00: (1,90) Njujork Red Buls (4,40) Atlanta (3,30)

22.00: (2,65) Sinsinati (3,80) Nešvil (2,45)

22.00: (2,00) Čikago (4,20) Kolumbus (3,15)

22.00: (4,20) Montreal (4,50) Vankuver (1,70)

22.00: (1,40) Inter Majami (5,20) Šarlot (6,25)

22.00: (1,43) Filadelfija (4,90) Toronto (6,25)

22.00: (2,05) Orlando (4,40) Nju Ingland (2,95)

22.00: (2,95) Di Si Junajted (3,60) Njujork Siti (2,30)

Nedelja

01.00: (2,05) Dalas (3,90) Kolorado (3,20)

01.00: (1,95) Sijetl (4,00) Los Anđeles (3,40)

01.00: (4,10) Ostin (4,90) Portland (1,70)

01.00: (2,50) Hjuston (3,80) Sent Luis (2,60)

01.00: (1,68) Minesota (4,40) San Hoze (4,30)

01.00: (1,60) San Dijego (4,70) Kanzas Siti (4,50)

01.00: (1,73) Solt Lejk (4,30) Los Anđeles Galaksi (4,00)

***kvote su podložne promenama