Projekcije posle deset kola Evrolige: Zvezdi prednost domaćeg terena! Partizanu šansa za plej-in

Nedelja, 13.00: (1,90) Partizan Mozzart Bet (hendikep -17,5) Studentski Centar (1,90)

U prošlonedeljnim projekcijama Zvezda se našla na petoj poziciji sa 23 pobede, koliko se procenjivalo da će imati još Panatinaikos, Valensija, Hapoel Tel Aviv i Fenerbahče. Sada se situacija značajno promenila i Crvena zvezda je u novim kalkulacijama na 24 recke, zajedno sa Olimpijakosom i Valensijom. S tim da se nalazi iza aktuelnog šampiona Evrope, a ispred tima sa istoka Španije i zauzela bi treću poziciju! I to uz jedan trijumf manje od prvoplasiranog Panatinaikosa.

Kako se navodi, Zvezda ako nastavi ovim tempom imaće 48 odsto šansi da bude među prva četiri na tabeli posle 38 rundi, čak 67 procenata da bude u šest i ode direktno u četvrtfinale, uz maltene osiguran plasman među deset sa 93 posto. Takav plasman bi timu sa Malog Kalemegdana dao prednost domaćeg terena u seriji sa jednim od timova iz plej-auta.

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Što se tiče igrača Đoana Penjaroje, oni su i u novoj projekciji van Top 10, ali šanse rastu. Crno-beli su projektovani na 20 pobeda, ali ovim ritmom šanse da bude u četiri iznose devet odsto, među šest 19 procenata i u deset – 58 odsto. To je značajan skok u odnosu na prošlu sedmicu kada su šanse iznosile 41 odsto.