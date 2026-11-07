Projekcije posle deset kola Evrolige: Zvezdi prednost domaćeg terena! Partizanu šansa za plej-in
Vreme čitanja: 3min | sub. 07.11.26. | 14:31
Crveno-beli rame uz rame sa Olimpijakosom i Valensijom i odmah iza Panatinaikosa
Prva trećina Evrolige je završena, navijači večitih mogu da budu zadovoljni onim što njihovi miljenici rade, neki manje – neki više. Posle završenog desetog kola u kojem je Crvena zvezda imala apsolutnu kontrolu tokom svih 40 minuta u pobedi na gostovanju Olimpijakosa i važne recke Partizan Mozzart Beta protiv Makabija iz Tel Aviva, statističari su podvukli crtu i dali nove predikcije raspleta ligaškog dela sezone.
Ekipa sa stranice Figurei8ht je na osnovu 10.000 simulacija po specijalističkoj formuli koja se konstantno adaptira stigla do sledećih zaključaka – ekipa Ibona Navara prvi deo takmičenja završava na deobi druge pozicije, dok je Partizan Mozzart Betu porasla šansa da se nađe među deset!
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U prošlonedeljnim projekcijama Zvezda se našla na petoj poziciji sa 23 pobede, koliko se procenjivalo da će imati još Panatinaikos, Valensija, Hapoel Tel Aviv i Fenerbahče. Sada se situacija značajno promenila i Crvena zvezda je u novim kalkulacijama na 24 recke, zajedno sa Olimpijakosom i Valensijom. S tim da se nalazi iza aktuelnog šampiona Evrope, a ispred tima sa istoka Španije i zauzela bi treću poziciju! I to uz jedan trijumf manje od prvoplasiranog Panatinaikosa.
Kako se navodi, Zvezda ako nastavi ovim tempom imaće 48 odsto šansi da bude među prva četiri na tabeli posle 38 rundi, čak 67 procenata da bude u šest i ode direktno u četvrtfinale, uz maltene osiguran plasman među deset sa 93 posto. Takav plasman bi timu sa Malog Kalemegdana dao prednost domaćeg terena u seriji sa jednim od timova iz plej-auta.
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Što se tiče igrača Đoana Penjaroje, oni su i u novoj projekciji van Top 10, ali šanse rastu. Crno-beli su projektovani na 20 pobeda, ali ovim ritmom šanse da bude u četiri iznose devet odsto, među šest 19 procenata i u deset – 58 odsto. To je značajan skok u odnosu na prošlu sedmicu kada su šanse iznosile 41 odsto.
Od svih timova ispod crte, Partizan Mozzart Bet ima daleko najveće šanse da bude u deset, ispred Pariza, Efesa, Virtusa, Bešiktašta, minhenskog Bajerna, Asvela, Makabija iz Tel Aviva, milanske Olimpije i Baskonije.
U ovom trenutku crno-beli bi najveći pritisak izvršili na Hapoelu iz Tel Aviva kome se prognoziraju sada 22 pobede.
Zanimljivo, među prvih šest mesta po sadašnjoj projekciji ne bi bilo ni Fenerbahčea, a plej-in bi igrali još Barselona i Žalgiris.