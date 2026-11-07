Prošle sezone je bio jedan od stubova ekipe, plesao je po parketu i kada niko ne zna šta će, ide njemu lopta i on će da nešto izmisli. Nije da nije i ove sezone imao blistavih momenata, posebno protiv Dubaija u gostima i Pariza kod kuće, pa i realno kada je izvadio Crvenu zvezdu protiv Partizan Mozzart Beta za produžetak, ali nekako nešto nedostaje igraču koji je dobio neku specifičnu ulogu ove sezone.

Kada teče med i mleko, kažu ne diraj u osinjak i pusti priču u tom trenutku. Možda nije pravi trenutak posle velike pobede nad Olimpijakosom u gostima pričati o nekim drugim stvarima, sem o onima koje su donele trijumf i koje su bile najbolje, mada treba malo zagrebati ispod površine i sagledati i sa druge strane. Da se razumemo, niti je išta loše u ovoj priči, niti je panika, prekor, kritika, samo je nekako trenutno zanimljiva situacija Džereda Batlera u Crvenoj zvezdi.

Od prve utakmice u Evroligi, jasno je da je Džered Batler dobio ulogu šestog igrača ekipe, kao što to imaju u NBA ligi svi timovi po osnovi. Kada je bio u najjačoj košarkaškoj ligi sveta znao je šta ta uloga nosi, samo tamo ili ostaneš taj ili se prekomanduješ u startnu petorku, ali to je već sad neka druga nauka i filozofija i za to treba dublja analiza. U Evropi to i nije tako bajna uloga kao u NBA ligi. Utakmice traju kraće, minutaža je manja, broj šuteva je manji jer je manji broj akcija, sve je nekako knap. Imaš minute da postigneš neki koš, da asistiraš, da nešto napraviš, moraš odmah da uđeš u ritam, što se kaže, moraš da radiš kao mikrotalasna. Instant podgrevanje. Zvezdina uzdanica nije baš igrač koji uleće odmah na parket i kreće da rešeta, kao što su takvu ulogu šestog čoveka imali na primer Markus Hauard ili Dvejn Vašington, poznati evroligaški kauboji. Džered Batler je i bek poenter i pre svega plejmejker, koji voli da nametne svoj ritam, da se igra po njegovoj brzini, da se pleše po njegovim koracima i to je malo teško izvesti, tačnije izvoditi iz utakmice u utakmicu. Protivnici su različiti, odbrane su drugačije, stilovi igre su različiti, neće to uvek poći za rukom.

Ima i primera ove sezone, kada Zvezda ubaci u svoj ritam rivale kada je on na parketu, onda on može da diktira. Kada se nametne nešto drugo, kao protiv Olimpijakosa kada su ga konstantno udvajali - ali to je zbog nekih drugih stvari do kojih ćemo doći - morao je brzo da se rešava lopte, da traži iznuđena rešenja i da donosi odluke u pola sekunde. To ume da bude problem. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Može tako da se uđe u kontra-ritam, pa da se isforsiraju dva, tri šuta kako bi se čisto oni podigli jer to i jeste njegov zadatak - ne može Batler da bude četiri, pet minuta u igri pa da ne šutne - i onda kao protiv Olimpijakosa da ima 1/5 iz igre. Zbog tih udvajanja, što su radili i igrači Olimpijakosa, Bajerna i Asvela, ispašta i organizacija igre i nema njegovih pakovanja za lake poene, što govori i dosadašnji prosek od tek 2,4 asistencije po meču. Prošle sezone imao ih je na primer 3,7 , ali dobro, tek je deseto kolo. Ono što je velika razlika ove sezone, jeste činjenica da Batler igra u isto vreme na parketu sa Nikom Vajlerom Bebom, koji je takođe organizator igre i koji jednostavno i nije baš dobar bez lopte. Što Amerikanci kažu, "off ball" mu nije jača strana jer jednostavno nije šuter, nije neko ko utrčava, potrčava, više treba da razigrava. I onda se to malo potire, i verovatno zbog toga malo pate Batlerovi procenti za dva, asistencije i generalno broj poena.