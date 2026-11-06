Grujić sa Levskim blizu nokaut faze Lige Evrope: Potrebna su nam još tri ili četiri boda

Prethodno je Grujić odigrao svih 90 minuta i u pobedi nad Viktorijom Plzenj (2:1) u Češkoj, te 75 minuta u remiju sa NEC-om (1:1) u Holandiji.

„Bio sam pomalo iznenađen prvim poluvremenom, time kako su organizovali napade, ali smo onda dobro reagovali. Dobili smo korisne savete od stručnog štaba. Morali smo da pojačamo pritisak. Da igramo 'čovek na čoveka'. Drugo poluvreme je bilo bolje za nas. Imali smo nekoliko prilika. Ova pobeda je veoma važna za nas, kao i za naše navijače”, kazao je Grujić.

16.00: (2,15) Levski (3,35) CSKA Sofija (3,50)

Nekadašnji vezista Crvene zvezde je istakao da nema puno vremena za uživanje u ovoj pobedi, jer Levski u nedelju igra večiti derbi protiv CSKA.

„Imamo sedam bodova, što je dobro, ali nam treba još tri ili četiri. Očekuju nas teški protivnici. Moramo da razmišljamo o nedelji. Predstoji nam još jedna važna utakmica, a zatim sledi pauza. CSKA je odličan tim, a mi smo veoma motivisani za ovu nedelju“, rekao je Grujić.

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