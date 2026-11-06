Metalac u seriji od četiri poraza, ali se ne razmišlja o smeni trenera

Posle toga plavo-beli su odigrali 0:0 sa OFK Vršcom, a zatim su nanizali poraze. Redom su bolji bili Teleoptik (0:3), TSC (1:5), Javor (1:2) i Jedinstvo (1:3). Očigledno se posle ovog najnovijeg je čaršijom počela da kruži priča o smeni nekadašnjeg pomoćnika Ivana Kurtušića, pa su iz kluba želeli da to preduhitre.

“Verujemo u naše igrače i stručni štab. Gledamo daleko ispred sebe. Imamo najmlađu ekipu u ligi, koja je već prevazišla jednu krizu i imala sjajnu seriju, a sada ponovo imamo pet utakmica bez pobede. Prevazići ćemo i ovu situaciju, jer verujemo u naš tim. Igrači, na čelu s trenerom Bugarskim, imaju apsolutnu podršku svih struktura kluba. Njegov status nije čak ni tema na redovnim nedeljnim sastancima užeg rukovodstva. Tema je gde će Metalac biti za četiri godine, a ne za četiri kola. Imamo svoje snove, ali i ideje kako da ih ostvarimo. Bitno je da trenažni proces izgleda dobro. Mnogo je utakmica pred nama, a prva sledeća može nam doneti bodove i dobru atmosferu za pripremu meča sa sledećim protivnikom. Održaćemo dobar radni ambijent i nastaviti hrabro dalje”, poručio je Metalac putem društvenih mreža.

16.00: (1,60) Spartak Subotica (3,70) Metalac (5,40)

Metalac je posle 16 kola u zoni ispadanja, pošto je 12. na tabeli sa 18 bodova. Međutim, većina ekipa je „zgužvana“ u nekoliko bodova, tako da uz nekoliko dobrih rezultata bi moglo da se desi da tim iz Gornjeg Milanovca čak igra u plej-ofu.

Narednu priliku za prekid krize Metalac će imati u subotu od 16 časova, kada u okviru 17. kola bude gostovao Spartaku u Subotici.

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Subota

13.00: (1,60) Smederevo 1924 (3,70) Grafičar (5,40)

14.00: (2,65) Proleter 023 (3,05) OFK Vršac (2,65)

17.00: (1,80) Loznica (3,40) Dubočica (4,30)

Nedelja

14.00: (2,35) Voždovac (3,15) Borac 1926 (2,95)

16.00: Jedinstvo Ub - Teleoptik

16.00: (1,60) Spartak Subotica (3,70) Metalac (5,40)

Ponedeljak

16.00: (1,57) Napredak (3,60) Bor 1919 (6,00)

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

***Kvote su podložne promenama