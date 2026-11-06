Metalac u seriji od četiri poraza, ali se ne razmišlja o smeni trenera
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 14:01
Status Srđana Bugarskog nije tema sastanaka užeg rukovodstva – uveravaju iz Gornjeg Milanovca
Povratnik u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije Metalac nalazi se u poslednjih mesec dana u veoma lošoj formi. Vezao je četiri poraza, odnosno pet utakmica bez pobede, ali uprkos toj rezultatskoj krizi iz Gornjeg Milanovca uveravaju da šef stručnog štaba Srđan Bugarski ne mora da brine za posao.
Od početka sezone Metalac igra u serijama. Poslednju pobedu ostvario je 28. septembra nad Boro 1919 sa 2:0, što mu je tada bila četvrta u nizu.
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Posle toga plavo-beli su odigrali 0:0 sa OFK Vršcom, a zatim su nanizali poraze. Redom su bolji bili Teleoptik (0:3), TSC (1:5), Javor (1:2) i Jedinstvo (1:3). Očigledno se posle ovog najnovijeg je čaršijom počela da kruži priča o smeni nekadašnjeg pomoćnika Ivana Kurtušića, pa su iz kluba želeli da to preduhitre.
“Verujemo u naše igrače i stručni štab. Gledamo daleko ispred sebe. Imamo najmlađu ekipu u ligi, koja je već prevazišla jednu krizu i imala sjajnu seriju, a sada ponovo imamo pet utakmica bez pobede. Prevazići ćemo i ovu situaciju, jer verujemo u naš tim. Igrači, na čelu s trenerom Bugarskim, imaju apsolutnu podršku svih struktura kluba. Njegov status nije čak ni tema na redovnim nedeljnim sastancima užeg rukovodstva. Tema je gde će Metalac biti za četiri godine, a ne za četiri kola. Imamo svoje snove, ali i ideje kako da ih ostvarimo. Bitno je da trenažni proces izgleda dobro. Mnogo je utakmica pred nama, a prva sledeća može nam doneti bodove i dobru atmosferu za pripremu meča sa sledećim protivnikom. Održaćemo dobar radni ambijent i nastaviti hrabro dalje”, poručio je Metalac putem društvenih mreža.
16.00: (1,60) Spartak Subotica (3,70) Metalac (5,40)
Metalac je posle 16 kola u zoni ispadanja, pošto je 12. na tabeli sa 18 bodova. Međutim, većina ekipa je „zgužvana“ u nekoliko bodova, tako da uz nekoliko dobrih rezultata bi moglo da se desi da tim iz Gornjeg Milanovca čak igra u plej-ofu.
Narednu priliku za prekid krize Metalac će imati u subotu od 16 časova, kada u okviru 17. kola bude gostovao Spartaku u Subotici.
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MOZZART BET PRVA LIGA – 17. KOLO
Subota
13.00: (1,60) Smederevo 1924 (3,70) Grafičar (5,40)
14.00: (2,65) Proleter 023 (3,05) OFK Vršac (2,65)
17.00: (1,80) Loznica (3,40) Dubočica (4,30)
Nedelja
14.00: (2,35) Voždovac (3,15) Borac 1926 (2,95)
16.00: Jedinstvo Ub - Teleoptik
16.00: (1,60) Spartak Subotica (3,70) Metalac (5,40)
Ponedeljak
16.00: (1,57) Napredak (3,60) Bor 1919 (6,00)
18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)
***Kvote su podložne promenama