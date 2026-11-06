Želela ga tri premijerligaša, engleski mu pomrsio račune: Možda jednom, sad skupljam poene na Duolingu

Za mnoge trenere poziv iz Premijer lige predstavlja priliku koja se ne propušta, ali Frank Ez očigledno ima drugačije prioritete. Francuski stručnjak, koji trenutno predvodi Ren, otkrio je da je u prethodnom periodu imao mogućnost da karijeru nastavi u Engleskoj, ali da je čak tri puta u razmaku od nekoliko godina rekao "ne". I to iz razloga koji se zaista retko čuje u svetu vrhunskog fudbala - nije bio zadovoljan svojim znanjem engleskog jezika.

Nekadašnji trener Lansa je u razgovoru za francuske medije otkrio da su interesovanje za njegove usluge u različitim momentima pokazivali Brajton, Everton i Notingem Forest, ali da pregovori nijednom nisu otišli daleko. Ne zato što mu se nisu dopali ponuđeni projekti, već zato što nije verovao da bi mogao dovoljno dobro da komunicira sa igračima i saradnicima.

"Ja sam bio taj koji je svaki put odlučio da ne nastavi razgovore jer se nisam osećao spremnim. Da li sam bio u pravu ili nisam, ne znam, i dalje mislim da moj engleski nije dovoljno dobar. Mislim na komunikaciju, razgovore sa igračima i stručnim štabom, a mislim da bi se to i te kako odrazilo na rezultate na tako visokom nivou kao što je Premijer liga, a kada već ne bih mogao da pokažem najviše šta znam, onda nisam ni hteo da se prihvatam posla", priznao je Ez.