Savić: Ne treba u novembru lomiti sezonu, nabićemo sebi pritisak koji ni Real ne bi izdržao

Zato je ovaj derbi izuzetno važan za Vojvodinu, možda čak i važniji nego za rivala iz Beograda. Lale su nedavno ispale iz Mozzart Bet Kupa, pa im je domaće prvenstvo ostalo jedini front na kojem još imaju priliku da podignu trofej. Ipak, trener Stare dame Marko Savić istakao je na konferenciji za medije da je takav pogled na stvari pogrešan i da bi mogao da ima poguban efekat po ekipu, jer joj nameće dodatni pritisak.

Ipak, nekadašnji trener kadeta Crvene zvezde nije ostavio dilemu da će njegova ekipa u nedelju učiniti sve kako bi došla do tri boda.

„Znamo kakva nas utakmica očekuje i da je ovo veliki derbi između prvoplasirane i drugoplasirane ekipe. Očekujemo pun stadion i podršku navijača, a na nama je da odigramo pravu, mušku derbi utakmicu. Spremamo se kao i za svaku drugu, idemo na tri boda. Znamo da neće biti lako, ali smo optimisti. Treba da bude praznik fudbala i poseban događaj, i za nas i za Zvezdu. Očekujemo da uz podršku navijača pružimo najbolju partiju“, počeo je Marko Savić.

Odbacio je i pretpostavku da će gosti iz Beograda biti u hendikepu zbog utakmice Lige konferencija koju su odigrali u četvrtak.

„Ne mislim da Zvezdi smeta bilo šta, jer su selektovani da igraju na tri dana i da igraju Ligu šampiona. Ne verujem da će im to biti hendikep, imaju veliki roster i više bih voleo da pričamo o nama“.

Perspektivni stručnjak smatra da njegovi izabranici moraju da budu na fizičkom i taktičkom vrhuncu ukoliko žele da slave u nedelju.

„Ako se dobro spremite, ako ste motivisani i fizički dobro izgledate, a taktički niste dobri, nećete dobiti utakmicu, i obrnuto. U fudbalu skup malih stvari dovodi do pobede ili poraza. Imamo i faktor protivnika i sve je važno u ovoj utakmici“.

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Savić nije želeo da ulazi u kalkulacije o eventualnoj trci za titulu.

„Ako pobedimo Crvenu zvezdu, a izgubimo od Mačve, da li smo onda bliže tituli? Činjenica je da je sada razlika minus osam, a ako hoćemo da osvojimo titulu, moramo da pobedimo 95 odsto utakmica do kraja sezone. Mi spremamo svaki meč da pobedimo, ali ako sada razmišljamo da moramo da pobedimo sve do kraja da bismo bili šampioni, stavićemo sebi pritisak koji ni Real Madrid ne može da izdrži. Ne znamo koliko će Zvezda da izgubi bodova, koliko ćemo mi da osvojimo. Imamo utakmicu ispred nas i gledamo da je spremimo i pobedimo, a posle ćemo videti šta će nam to doneti“.

Govoreći o dosadašnjem učinku dve ekipe, Savić je istakao da je zadovoljan igrama Vojvodine, ali da je svestan izuzetnog starta Crvene zvezde.

„Naravno da nismo zadovoljni drugom pozicijom, ali Crvena zvezda ima nikad bolji start, jer ne znam kada su imali 15 pobeda u prvih 15 utakmica, a sada imaju 13 pobeda i jednu nerešenu. Startovali su fenomenalno, a isto tako ni Vojvodina nije osvojila ovoliko bodova na startu sezone u poslednjih 30 godina. Mislim da igramo dobro, sve bolje i bolje. Činjenica je da smo imali taj bolan poraz u Kupu, ali šta da radimo, moramo da idemo dalje. U nedelju ćemo videti šta će biti i opet idemo dalje, jer sezona traje do maja. Ako sada budemo lomili sezonu u novembru, onda nešto nije u redu. Pritisak postoji, ali je pozitivan – da pokažemo koliko smo dobri“, rekao je Marko Savić i završio konstatacijom da su samo Marko Poletanović i Marko Veličković upitni za duel sa Crvenom zvezdom.

Očekivanja od predstojećeg susreta izneo je i napadač Vojvodine Aleksa Vukanović.

„Svi znamo da smo mi Vojvodina, da smo klub koji ima tradiciju i da ćemo u ovakvom meču dati svoj maksimum, kako na terenu, tako i na tribinama. Daćemo maksimum i pokušaćemo da osvojimo tri boda i da se približimo našem cilju. Zvezda je veliki klub i veliko ime, ali kada igramo kod kuće, mislim da se više pitamo mi nego oni“, istakao je špic iz Gajdobre i objasnio da se ni on ni njegovi saigrači ne obaziru na trenutnu krizu koju proživljava tim Alberta Rijere:

„Možda su oni poljuljani u ovom trenutku, ali to ne treba da nas brine. Treba da gledamo samo svoju kuću. Mislim da smo dovoljno spremni da osvojimo tri boda. Naše zajedništvo daje nam snagu i ko god da igra ili uđe sa klupe, daje maksimum. Šef nam je usadio taj gen da budemo maksimalni. Mislim da imamo veliku šansu da se približimo Crvenoj zvezdi“, zaključio je Vukanović.

Utakmica Vojvodina – Crvena zvezda na programu je u nedelju u 19 časova.