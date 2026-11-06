Spisak Bate Mirkovića: Povratak Veljka Milosavljevića, nema Ugrešića, Novičića...

Pred Orlićima su dve provere, 12. novembra od 14 časova protiv Makedonije na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, a pet dana kasnije protiv Poljske u Španiji. Na Mirkovićevom spisku ima nekoliko značajnih promena u odnosu na prethodno okupljanje.

Očekivano, nema Lazara Jovanovića, koji je još tada udaljen iz nacionalnog tima zbog nediscipline, kao i Stefana Gudelja koji je na spisku selektora “A” reprezentacije Veljka Paunovića. Nema ni Vasilija Novičića, Janka Jevremovića, ali ni Ognjena Ugrešića.

Upravo iz “A” reprezentacije je ‘spušten’ Jovan Milošević, koji je u pretodnom ‘prozoru’ nio među seniorima, ali ne da nije dobio priliku u Ligi nacija, nego je još tokom okupljanja dobio “voljno” od selektora. Tada je u suprotnom smeru prekomandu dobio Ognjen Mimović, ali sada je ponovo sa vršnjacima. Posle dužeg oporavka od povrede, pozvan je Veljko Milosavljević, takođe jedno vreme “A” reprezentativac Srbije, a u povratnike među Orliće ubrajaju se i Miloš Luković, te Mateja Stjepanović.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

SPISAK IGRAČA U-21 REPREZENTACIJE SRBIJE

GOLMANI: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Bogdan Matijašević (Novi Pazar), Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet);

ODBRANA: Veljko Milosavljević (Bornmut), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Petar Petrović (Šturm Grac), Viktor Radojević (Montreal), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Uroš Tegeltija (Železničar);

VEZNI RED: Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Uroš Miladinović (Čukarički), Aleksa Kuljanin (Železničar), Nemanja Trifunović (Partizan), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Mateja Stejpanović (Moreirense), Jovan Milosavljević (Malme);

NAPAD: Marko Lazetić (Noa), Jovan Milošević (Braga), Miloš Luković (Kajzerslautern).