Lalatović pred Mladost: Ne smem mnogo da otkrivam, Neško sve zapisuje, a Ćure prati

Lalatović je na konferenciji za novinare prizano da je proveo lepe trenerske dane u Lučanima. S poštovanjem je govorio o četi iz Dragačeva, selekciji Neška Milovanovića i vođenju Radovana Ćurčića, a pogotovo o fudbalerima sa iskustvom iz Lige šampiona.

„To su dva njihova vezna igrača (Dušan Jovančić i Branko Jovičić), kao i levi bek (Filip Mladenović). I štoper Vukašin Jovanović je sa Crvenom zvezdom nastupao u evropskim takmicenjima. Fenomenalan i iskusan tim, koji nijednog trenutka ne sme da se potceni. Pokazuje to njihova igra protiv napadački orijentisane Vojvodine, kada su poveli bukvalno iz prve kontre. Stoje u formaciji 5-3-2 ili najčešće u 5-4-1, sjajno se pomeraju iza lopte i vrebaju grešku protivnika. Tada do izražaja dolazi tranzicija i njihovo napadanje dubine iza protivničke odbrane. Zbog toga su posebno opasni na strani. Moramo da budemo pametni, jer oni žele da protivnik srlja i juri glavom kroz zid“, rekao je Lalatović.

Istakao je da Pazar nema pravo na grešku i da mora učiniti sve da zabeleži pobedu.

„Potrebno je da imate dan da biste pobedili Mladost, da iz prve šanse postignete gol. Ako povedeš i razbiješ sistem, onda oni moraju da zaigraju malo drugačije. To može da bude naša prednost, ako povedemo. Ako oni povedu, posle se još čvršće brane i drže rezultat. Priznajam, nisam očekivao da će da naprave ovako kvalitetan tim. Želim im mnogo sreće posle utakmice protiv nas, a sada želim da pobedim sa mojim Novim Pazarom i da na pauzu odemo sa 19 bodova. Pozivam naše navijače da ih dođe makar 5.000, da pobedimo zajedno. Hvala Torcidi Sandžak i Ekstremima na podršci u Kragujevcu. Pokazali su kako se navija za klub i kako se voli grad“.

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Osvrnuo se trener Pazaraca na poraz od Radničkog 1923 na Čika Dači (0:2).

„Žao mi je što nismo osvojili makar bod, mislim da smo zaslužili. Mislim da je toga svestan i kolega Feda Dudić pošto je pogledao utakmicu. Imali smo četiri stopostotne šanse, a zatim sami sebi dali golove“, ocenio je Lalatović.

Mladost godinama igra u istom sistemu, tako je bilo i dok je Lučance vodio Lalatović, koji je pre nešto vise od dve godine u Novom Pazaru nadmudrio Plave pod vođstvom Nikole Trajkovića (1:0). Lalatović nije želeo da otkriva protivigru za svoju postavku.

„Znam dobro. Potrebna je koncentracija svih 90 minuta. Neki put koncentracija padne i meni, a ne samo igračima, kao kod prvog gola u Kragujevcu. Da ne pričam sad baš puno pred utakmicu, znam da Nesko Milovanović sve prati i zapisuje. Dobro će da nas analiziraju on i Ćure. Ja i moj stručni štab znamo kako protiv Mladosti“.

Povreda Dadića bi u startera trebalo da promoviše Veljka Mirosavića. Nije ga bilo u mečevima za bodove od početka avgusta, ali je krajem oktobra odigrao svih 90 minuta u trijumfu na Voždovcu u šesnaestini finala Mozzart Bet Kupa Srbije (3:1).

„Lučanci su dobro selektirana ekipa, spoj mladosti i iskustva. Ako damo sve od sebe i popravimo realizaciju u odnosu na prethodne utakmice, gde smo zaslužili mnogo više, mislim da postoje velike šanse da pobedimo. Ne očekujemo ništa manje od toga. Dobro treniramo i imamo fantastičnu atmosferu“.

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Priznao je mladi levi bek da mu nedostaju minuti.

„Uostalom, kao i svakom mladom igraču. Šef mi je pružio priliku na Voždovcu, milsim da sam odigrao korektno. Trener je tu da odluči, zajedno sa saradnicima. Sve je po zasluzi. Meni se sada namestilo, da li malo sreća, malo zasluga... Poželeo bih brz oporavak prijatelju Dadiću, nadam se da će što pre na teren“, završio je Mirosavić.