Drinčić pred Čuku: Za nas su, u ovoj situaciji, svaki pomak u igri i svaki bod - premija

“Sigurno da nije lako u ovim okolnostima. Naše je da radimo na terenu i čekamo šta će biti. Lično, nisam upućen i ne bavim se tim stvarima van terena. Mogu samo da kažem da nam je prijalo što nismo igrali u ponedeljak, jer smo prvi put otkad sam ja ovde dobili punu radnu nedelju. Kolika će nam pauza biti, odnosno koliko će igrači slobodnih dana dobiti, zavisi i od toga da li ćemo protiv Čukaričkog ostvariti dobar ili loš rezultat. A, onda imamo raspored: sreda Kup protiv Dubočice, pa vikend sa Zemunom kod kuće, pa sreda Želja kod kuće, pa vikend Partizan u gostima, pa možda sreda opet kup utakmica i na kraju IMT na Čairu”, istakao je Nikola Drinčić u redovnom brifingu pred prvenstvenu utakmicu.

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Čukarički se rezultatski stabilizovao posle promene trenera. Sa Mihajlom Trajkovićem, i dalje u status vršioca dužnosti, osvojili su sedam bodova u tri kola, prošli dalje u Mozzart Bet Kupu Srbije, a na tri vezane prvenstvene utakmice nisu primili gol. Pre nešto više od tri meseca Brđani su slavili na Čairu sa 2:0 u drugom kolu, ali Radnički nije izgubio na tri poslednja gostovanja Čukaričkom.

“Čukarički ima veliki individualni kvalitet. Malo su promenili politiku kluba, doveli su dosta prekaljenih igrača. U sezoni kada ispadaju četiri ekipe, oni žele da igraju plej-of. Novi trener je doneo neke nove ideje i sigurno nas čeka teška utakmica. Što se kadrovske situacije tiče, svi igrači sem Ranka Jokića su na raspolaganju. Biće teška utakmica, a u situaciji u kojoj smo, za nas su svaki pomak u igri i svaki bod – premija”, zaključio je temperamentni stručnjak, koji je svojevremeno kao igrač u Radnički došao upravo iz Čukaričkog.

Utakmica na Banovom brdu igra se u subotu od 15 sati (TV Arena sport 1), a sudiće je Stefan Jeknić.

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Subota

13.00 (4.80) Zemun (3.80) IMT (1.70)

15.00 (1.70) Čukarički (4.00) Radnički Niš (4.60)

17.00 (2.00) Železničar Pančevo (3.70) Radnički Kragujevac (3.50)

Nedelja

13.00 (1.85) Novi Pazar (3.60) Mladost Lučani (4.10)

13.00 (2.20) Radnik Surdulica (3.60) OFK Beograd Mozzart Bet (3.10)

17.00 (1.25) Partizan (5.60) Mačva (11.0)

19.00 (3.80) Vojvodina (4.50) Crvena zvezda (1.80)

***Kvote su podložne promenama