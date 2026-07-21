Gudelj blizu potpisa za drugoligaša

Fudbalski je to korak, dva unazad, ali gledajući neke životne navike i benefite, Gudelj bi ostao na istom. Kadiz je takođe deo Andaluzije i nalazi se na moru, na još lepšoj lokaciji za život. Ako su to rezoni iskusnog univerzalca za nastavak karijere, onda ima smisla.

Što se tiče nekih fudbalskih rezona, jasno je da bi Gudelj ovim izborom praktično nestao sa ozbiljne fudbalske mape i da bi izgubio status reprezentativca. Kadiz se u prošloj sezoni jedva spasao ispadanja i završio je takmičenje na poziciji iznad linije opstanka.

Doduše, ovog leta su se neke stvari tamo promenile. Stigla je nova uprava na čelu sa meksičkim biznismenom Kristijanom Spetijenom i počela da menja stvari. Došli su neki novi fudbaleri poput golmana Jokina Eskijete, štopera Kenana Tojbibua i Havija Kastra, napadača Urka Isete i Vladislava Kopotuna, vezista Hozea Anduhara i Ibona Sančeza… Skromna pojačanja, ali signal da Kadiz želi više od gole borbe za opstanak.

Gudelj bi tu svakako bio najzvučnije ime sa bogatom fudbalskom biografijom iza sebe. Nakon početaka u Holandiji gde je igrao za NAC Bredu, sticao je iskustvo u AZ Alkmaru i Ajaksu, potom potpisao veliki ugovor u Kini, jednu sezonu proveo na pozajmici u lisabonskom Sportingu i onda se skrasio u Sevilji sa kojom je osvojio dve Lige Evrope i upisao preko 250 mečeva. Međutim, imao je jedan od najvećih ugovora u klubu koji muku muči sa finansijama i nije mu ponuđen nastavak saradnje iako je bio spreman da smanji platu da bi ostao.

Iako se spekulisalo da za njega postoji interesovanje raznih klubova, među kojima i Crvene zvezde, na kraju je Kadiz jedini izašao sa konkretnom ponudom i prema pisanju lokalnih medija, Gudelj je blizu da je prihvati.