Gudelju zvižduci u moru aplauza: Betisov fudbal je melem za oči
Vreme čitanja: 5min | čet. 17.09.26. | 21:00
Jeste samo minimalac protiv tvrdog Hetafe, ali je utakmica bila za uživanje
Lete po terenu fudbaleri Betisa od prvog do poslednjeg minuta. Igra se na prvu, ima individualnih majstorija, timski su sada ozbiljno podmazana mašinerija i gore su u vrhu sa neprikosnovenom Barselonom i za sada jednakim madridskim Realom. Uživanje je gledati zeleno-bele kako kombinuje, kako sve puca kada se stušte napred, pa nije ni čudo što se čitavih 90 minuta čuju samo aplauzi. Uz povremene zvižduke za Nemanju Gudelja, koji je dugo igrao za gradskog i najvećeg rivala Sevilju.
Elem, u meču šestog kola španskog šampionata, Betis je savladao Hetafe 1:0 (1:0), koji može da zahvali golmanu Davidu Soriji što je bio samo minimalac. Nije imala ekipa Pepea Bordalasa nikakvo rešenje za Betis, gotovo da šansu nisu napravili, dok su pozadi "ono njihovo", odradili koliko su mogli. Protiv ovakvog Betisa, dobro su i prošli.
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Puca Betis ove sezone po protivničkom golu kao iz topa, pošto za razliku od timova koji gledaju da se ušetaju u gol ili da šutiraju tek iz izglednih pozicija, kod Pelegrinija se pripaljuje bez najave. U prošlom kolu imali su 26 šuteva ka golu Viljareala, pa gde su stali tu su i nastavili u prvom poluvremenu protiv Hetafea. Gađali su sa svih strana, čak 13 puta ka golu Davida Sorije, koji je upisao četiri odbrane, ali mu je jedna lopta završila iza leđa. Mogao je i više puta da se okreće i da je doda saigračima do centra, srećom po Hetafe, nekako su ostali u životu.
Odlično su igrali zeleno-beli pred domaćim navijačima, koji su bili i više nego raspoloženi, a posebno je opasan bio Entoni. Dva puta mu je David Sorija skidao udarce - jednom kada je u 21. minutu lopta išla u same rašlje i jednom u malu mrežicu osam minuta kasnije - pa je ostavio u životu Hetafe i delovalo je da gosti mogu da izdrže makar do poluvremena. Kada su sve već odbranili.
I taman da prežive prvih 45 minuta, eto gola. Jedna brža akcija, odlično dodavanje Entonija na desnu stranu u kaznenom prostoru, gde se našao Troj Perot. Podigao je glavu i video saigrača na drugoj stativi, pa je pronašao Ezalzulija, koji nije imao težak zadatak da zatrese mrežu. Konačno je Sorija bio matiran i mogli su da idu na zasluženi odmor i to srećni.
Nisu stali ni u drugom poluvremenu, gde je Isko imao dve odlične šanse, a sa deset metara je posle greške Đenea promašio praktično zicer. Kapiten je imao otvorenu mrežu i gađao je pored gola. Izašao je ubrzo iz igre, hteo je čileanski trener malo da razmrda ekipu, a od razmrdavanja i razgibavanja bilo je samo oštrih faulova. Udarci po nogama, žuti kartoni, posebno su gosti bili oštri, više nego što su bili opasni da dođu do izjednačenja. Na trenutke je delovalo da mogu nešto, ali je Betis bio bliži drugom golu i da stavi tačku na meč.
Požuteo je i srpski reprezentativac Nemanja Gudelj, koji je odigrao ceo meč, ali je kod svakog kontakta sa loptom - a bilo ih je baš dosta - morao da se suočava sa zvižducima. Logično jer je dugo igrao za najvećeg rivala Sevilju, pa ga ne vole baš na ovom stadionu. Ne baš, nego ne vole ga uopšte. Solidno je Gudelj držao vezni red, gledao i unapred, dolazio i u kazneni prostor, ali Hetafe je bio baš bezopasan tokom čitavog meča.
Nisu pripretili maltene uopšte u drugom poluvremenu da dođu do makar boda, toliko ih je "udavio" Betis. Još je i Mario Martin u 87. minutu dobio drugi žuti i crveni, pa je Hetafe sa desetoricom završio utakmicu. Od njih ništa ni ne čudi.
PRIMERA – 6. KOLO
Utorak
Rajo Valjekano – Espanjol 2:1 (2:0)
/Garsija 3, Pedrosa 26 – Roberto 54/
Alaves – Valensija 0:1 (0:0)
/Rioha 78/
Elće - Real Madrid 2:3 (0:2)
/Osorio 71, Ninjo 83 - Dituro 25ag, Embape 33, Espi 90+1/
Sreda
Atletiko Madrid - Osasuna 4:0 (1:0)
/Dejvid 24, Li 54, Le Normand 63, Baena 82/
Deportivo La Korunja - Sevilja 0:1 (0:0)
/Sijera 52/
Barselona - Rasin Santander 7:2 (4:1)
/Kanselo 8, 36, Rafinja 25pen, 42, 67pen, Žezus 79, Jamal 89/
Levante - Atl. Bilbao (odloženo zbog kiše)
Četvrtak
Betis - Hetafe 1:0 (1:0)
/Ezalzuli 45/
21.30: (3,90) Malaga (3,60) Viljareal (1,93) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama