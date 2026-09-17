Kodijeva veza sa Zvezdom i Srbijom: Bilo mi je teško da odem... U Olimpijakosu čuvam tu ljubav

U razgovoru za zvanični sajt Evrolige otkrio je zašto je odabrao Olimpijakos – naravno, ima veze i sa Crvenom zvezdom.

"Pre nekoliko godina, dok sam razgovarao sa agentom, imali smo nekoliko ekipa za koje smo znali da bismo voleli da igram za njih, a Olimpijakos je bio jedna od njih. Tu je i veza sa Crvenom zvezdom. Bilo mi je veoma teško da napustim Crvenu zvezdu, naravno. Mislim da je ovo bio savršen prelazak u ekipu poput Olimpijakosa, ali i način da zadržim tu vezu sa Crvenom zvezdom, zbog moje ljubavi prema Srbiji, moje ljubavi prema tom klubu, ekipi, upravi, organizaciji i svim navijačima. Na neki način, dolaskom ovde mogu da zadržim tu ljubav", jasan je Kodi.

Sezonu sa Olimpijakosom će otvoriti na Evroliginom Superkupu u Abu Dabiju, a nova saradnja američkog plejmejkera sa klubom uskoro će imati prvi pravi test.

"Ne bih rekao da je prilagođavanje novom sistemu lako, ali to je deo posla. Godinama sam ih gledao, tako da već donekle razumem njihov sistem, ali nije isto kada nešto gledate i kada ste deo toga. To je razlika između posmatrača i nekoga ko zapravo mora sve da radi u akciji, uživo. Očigledno ću morati mnogo toga da prilagodim, svoj stil igre, ali i da pokušam da zadržim ono što je karakteristično za moj stil. Biće potrebno malo vremena, što je normalno".

Još je rano za ozbiljne zaključke o njegovom radu sa Jorgosom Barcokasom, trenerom koji vodi crveno-bele od 2020. godine, a Miler Mekintajer novom izazovu pristupa na način koji mu je svojstven na košarkaškom terenu, analitički.

"Sigurno će biti potrebno vreme, posebno zbog mene i načina na koji proučavam saigrače. Moram da naučim sa koje pozicije vole da primaju loptu, kako vole da postižu poene, sa koje strane terena vole da napadaju. Moram da naučim akcije, a onda i koje su akcije namenjene kom igraču, kao i da u trenutku pročitam koju akciju treba pozvati za određenog igrača".

Moraće i da nauči šta koji saigrač voli.

"Tu su i njihove ličnosti. Moram da vidim kome je potrebna lopta, ko je nije dobio neko vreme, ko je u tom trenutku raspoložen i pogađa sve. Očigledno je mnogo lakše to raditi kada ste sa ekipom dve ili tri godine, kao što smo prošle sezone videli kod mene u Crvenoj zvezdi. Ali sa ovom ekipom i ovim sistemom, kao što sam rekao, neće mi trebati previše vremena da sve to razumem. Ipak, svakako će biti potrebno određeno vreme da shvatim sve navike saigrača, kao i mesta na terenu na kojima vole da budu".

Za Barcokasa je imao samo reči hvale.

"Neverovatno je raditi sa njim. Možete da vidite koliko je strastven kada je košarka u pitanju, a istovremeno je veoma opušten čovek. Očigledno, kada utakmica počne, nešto se promeni, i to mi se dopada. Mislim da tako i treba da bude, jer sam i ja praktično isti. Veoma sam miran van terena, a onda se tokom utakmice nešto dogodi i odjednom se zapitate: ko je ovaj čovek? Nije ista ona mirna osoba kakva je van terena. Tako da to definitivno razumem i mogu da se poistovetim s tim. Veoma mi prija što treniram pod Barcokasom", zaključio je.