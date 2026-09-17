PSŽ definitivno dobio belgijsku filijalu, pridružio se Sitiju, Monaku, Lionu, Brajtonu...

Iz QSI-ja poručuju i da dve strane već mesecima rade zajedno na stvaranju temelja za dugoročan sportski i komercijalni razvoj kluba. Iako je ovo sada pravno i vlasnički najvažniji korak, veza Ojpena i Katara zapravo traje mnogo duže.

Belgijski klub je još od 2012. godine bio pod snažnim uticajem Aspajer akademije iz Katara, koja ga je koristila kao razvojnu platformu za mlade igrače. Ojpen je tako godinama predstavljao svojevrsni most između katarskog sistema razvoja talenata i evropskog fudbala. Sada je taj odnos podignut na viši nivo, jer QSI više nije samo partner ili indirektni kontrolor sportskog sektora, već punopravni vlasnik kluba.

QSI je 2011. godine preuzeo većinski paket akcija Pari Sen Žermena i od tada potpuno promenio status francuskog kluba. Pari Sen Žermen je u eri katarskog kapitala osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti na domaćoj sceni i prerastao u jedan od najmoćnijih klubova Evrope. Katarci su potom 2022. godine ušli i u Bragu, gde imaju manjinski vlasnički udeo, pa Ojpen sada postaje još jedna tačka u njihovoj evropskoj mreži.

Belgija je, inače, poslednjih godina postala gotovo idealno tržište za ovakav model. Veliki broj manjih klubova tamo funkcioniše kao razvojna stanica, filijala ili sestrinski klub većih evropskih sistema. Lomel je deo "City Football Group" i praktično razvojni klub Mančester Sitija, Serkl Briž je usko povezan sa Monakom, Molenbek je deo grupacije povezane sa Lionom, dok je Leven pod kontrolom King Pauer grupe, vlasnika Lestera. Union Sen Žiloaz takođe je kroz vlasničke veze godinama u bliskom odnosu sa Brajtonom.

Zbog toga Ojpenov prelazak pod potpuno vlasništvo katarske države ne deluje kao usamljen slučaj, već kao još jedan primer modela koji je u belgijskom fudbalu postao gotovo uobičajen. Razlog je jednostavan. Belgijska liga predstavlja odličan prostor za razvoj mladih igrača, prilagođavanje evropskom fudbalu i podizanje njihove tržišne vrednosti, uz znatno manji pritisak nego u nekim drugim ligama.

Inače, Ojpen je klub koji je poslednjih godina prošao kroz težak period. Posle osam uzastopnih sezona u belgijskoj eliti, ispao je u drugu ligu u maju 2024. godine i od tada pokušava da se vrati među najbolje. Ulazak QSI-ja mogao bi da znači znatno veća ulaganja u infrastrukturu, skauting i razvoj igrača, ali i čvršću vezu sa Pari Sen Žermenom i drugim klubovima iz katarskog sistema.

Klub koji je više od decenije bio povezan sa katarskim fudbalskim projektom sada je i formalno postao deo jedne od najmoćnijih investicionih struktura u evropskom fudbalu. A u zemlji u kojoj su manji klubovi već odavno postali važni šrafovi velikih evropskih fudbalskih mreža, Ojpen je sada dobio možda i najmoćnijeg vlasnika od svih.