Pažnja, strašan je Makabi! Madar pogađao sa celog, dabl-dabl Micića

Umesto da ode na koledž ovog leta, odlučio je da promeni klub u Tel Avivu i izgleda da je to bio najbolji potez koji je Jam Madar mogao da napravi. Bivši igrač Partizan Mozzart Beta je karijeru počeo baš u Hapoelu, pa preko crno-belih, Fenerbahčea i Bajerna se vratio u svoj klub, mada ih je "izdao" u ovom prelaznom roku. Postao je najplaćeniji igrač u istoriji Makabija, nije žalio Ponos Izraela novac za 25-godišnjeg plejmejkera i nije se prevario. Igra fantastično Jam Madar, što je pokazao i na pripremama nedavno u Nikoziji, pa i sada u prvoj zvaničnoj utakmici. Doduše, igrao je vrhunski i na kraju prošle sezone.

Videlo se i na Kipru - ko je gledao meč sa Arisom - da sa njim na parketu i bez njega, Makabi je drugačija ekipa. Kada on drži konce, onda sve ide kako treba, još kad se upari sa Kitonom Valasom u petorci, izgledaju brutalno. Tako je bilo i protiv Hapoela. Radio je bekovski tandem šta je hteo i to bukvalno rečeno. Jam Madar uspeo je da pogodi trojku sa gotovo celog terena uz zvuk sirene za poluvreme i +12, što je i Denija Avdiju bacilo u trans, pa je zvezda Portlanda na društvenim mrežama napisala da njegov saigrač iz reprezentacije "nije normalan".