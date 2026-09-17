Pažnja, strašan je Makabi! Madar pogađao sa celog, dabl-dabl Micića
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 21:52
Finale Superkupa bio je lakši trening za Ponos Izraela, ekipa Dimitrisa Itudisa se baš obrukala
Treba se plašiti Makabija iz Tel Aviva! Ako ovako budu igrali u novoj sezoni Evrolige, ne da će biti trn u oku svakoj ekipi, nego možda konačno i treba očekivati neka veća dela od ekipe Odeda Kataša. Koliko su jaki i zastrašujući, mogao je da oseti gradski rival Hapoel iz Tel Aviva, koji nije znao šta ga je snašlo u finalu Superkupa Izraela.
Umesto da bude gradski derbi, uzbudljiv i pravi za najavu nove sezone i jedne i druge ekipe, dobili smo žargonski rečeno iživljavanje jedne ekipe. Makabi je u četvrtak uveče bio nemilosrdan prema Hapoelu, pošto ih je za prvi trofej u sezoni deklasirao – 101:83. Nisu znali izabranici Dimitrisa Itudisa šta ih je snašlo, a posebno ih je mučio i maltretirao doskorašnji saigrač – Jam Madar. Šta je sve radio izraelski reprezentativac...
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Umesto da ode na koledž ovog leta, odlučio je da promeni klub u Tel Avivu i izgleda da je to bio najbolji potez koji je Jam Madar mogao da napravi. Bivši igrač Partizan Mozzart Beta je karijeru počeo baš u Hapoelu, pa preko crno-belih, Fenerbahčea i Bajerna se vratio u svoj klub, mada ih je "izdao" u ovom prelaznom roku. Postao je najplaćeniji igrač u istoriji Makabija, nije žalio Ponos Izraela novac za 25-godišnjeg plejmejkera i nije se prevario. Igra fantastično Jam Madar, što je pokazao i na pripremama nedavno u Nikoziji, pa i sada u prvoj zvaničnoj utakmici. Doduše, igrao je vrhunski i na kraju prošle sezone.
Videlo se i na Kipru - ko je gledao meč sa Arisom - da sa njim na parketu i bez njega, Makabi je drugačija ekipa. Kada on drži konce, onda sve ide kako treba, još kad se upari sa Kitonom Valasom u petorci, izgledaju brutalno. Tako je bilo i protiv Hapoela. Radio je bekovski tandem šta je hteo i to bukvalno rečeno. Jam Madar uspeo je da pogodi trojku sa gotovo celog terena uz zvuk sirene za poluvreme i +12, što je i Denija Avdiju bacilo u trans, pa je zvezda Portlanda na društvenim mrežama napisala da njegov saigrač iz reprezentacije "nije normalan".
U trećoj četvrtini su se uključili i svi ostali, posebno Bonzi Kolson i Ife Lundberg, pa je prednost formalnog domaćina narasla i na preko 20 poena i tada je bilo jasno da će ovo biti i više nego teška noć za Hapoel. Posebno šta im je Roman Sorkin radio u reketu posle kombinacija sa svim bekovima... Još da je Džejlena Horda išlo, pošto je promašio sve živo, ko zna kolika bi razlika bila. Svakako, bila je apsolutna dominacija. Baš je strašan ovaj Makabi.
Što se tiče Hapoela, Vasilije Micić se jedini pojavio kao pravo rešenje na ovoj utakmici, pošto je imao dabl-dabl učinak. Upisao je 17 poena i deset asistencija, odličan individualni učinak, ali uzalud kada to Hapoelu ništa nije značilo. Jedino da su imali još dvojicu Micića...
Na kraju, najefikasniji kod Makabija su bili Roman Sorkin sa 16, Kolson i Madar (sedam asistencija) sa po 13, Lif i Lundberg po 11 i Valas sa deset poena. Pored Micića kod Hapoela istakli su se Den Oturu sa 13 i Kerington sa 11 poena. Zek Ledej imao je tek osam.