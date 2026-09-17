Igokea pokazala zube CSKA, ali izgubila

Iako je domaći tim tokom celog meča imao prednost, Igokea je nekako uvek bila tu, pružala je otpor i nije dala Moskovljanima da odu na neku preveliku razliku. U poslednjoj deonici je uspela čak i da uhvati kakav takav priključak, ali je na kraju morala da se pomiri sa porazom.

U sastavu CSKA najefikasniji je bio Melo Trimbl sa 28 poena (16/17 slobodna bacanja), Livio Žan Šarl je dodao 18, dok je 11 sakupio Kasper Ver. Na drugoj strani istakao se Strahinja Gavrilović sa 18 poena, 14 su dali Nejt Pjer Luis i Roman Pen (9as), a Lazar Stefanović je doprineo sa 10 poena.

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Ranije danas u duelu ruskih timova Uniks iz Kazanja je bio bolji od Zenita iz Sankt Peterburga sa 78:73 (24:18, 19:21, 21:14, 14:20). Obe ekipe su tokom utakmice imale uspona i padova, ali je na kraju Uniks zadržao vođstvo stečeno u trećoj četvrtini.

Najefikasniji je bio Luka Šamanić sa 17 poena (9sk), pratio ga je Brendan Adams sa 16, a jedan manje upisao je Ksavijer Rejtan Mejs, prošlogodišnji as Bajerna iz Minhena. U sastavu Duška Ivanovića istakao se Ike Iroegbu sa 22 poena, 17 je imao Georgi Žbanov, a dvocifren sa 10 bio je još Segej Karasev.

Sutra su na programu još dva meča. Prvi će na teren Zenit i Anadaolu Efes, a onda CSKA i Lokomotiva Kubanj koju sa klupe predvodi Tomislav Tomović, a jedan od igrača je Aleksej Pokuševski.